President andis kaitseväe juhatajale kindrali auastme

"Kindral Herem on ääretult sihikindlalt tegelenud Eesti kaitsevõime edendamisega, ta on olnud mulle riigikaitse kõrgeima juhina usaldusväärseks ja ausaks sõjalise nõuande andjaks," sõnas president Alar Karis. "Olukorras, kus Eesti julgeoleku tagamiseks on riigikaitse kiire arendamine hädavajalik, on Herem keskendunud just sellele, mis aitab meil tegelikult sõda ära hoida ja vajadusel sõda võita."

Riigipea tõstis esile kaitseväe juhataja tööd kaitseväes uue relvastuse kasutusele võtmisel, reservväe valmiduse tõstmisel, sealhulgas läbi reservõppekogunemiste ning piirkondliku sõjalise koostöö tihendamisel. Samuti on kindral Heremi juhtimisel tagatud NATO liitlasüksuste vastuvõtmine ning nende valmisolek kriisi korral võidelda koos Eesti üksustega.

"Minu jaoks on väga oluline ka see, et kindral Herem on alati leidnud aega ja energiat selleks, et selgitada Eesti inimestele arusaadavalt ning inimlikult praeguse julgeolekukriisi, sõjalise riigikaitse arenguvajaduste ja kaitseväe tegevusega seonduvat," lisas president Karis.

"Kindral Herem on näidanud ennast tugeva kaitseväe juhina ja teinud viimase 30 aasta keerulisimas julgeolekuolukorras kaitseväe arendamiseks õigeid ning vajalikke otsuseid. Selle kinnituseks on Eesti tegevused saanud suunda kujundavaks ka palju suuremal skaalal, kui ainult siin koduses Eestis. Südamega tehtud töö ja täielik pühendumine Eesti vabaduse püsimiseks annavad aluse auga välja teenitud kõrgeima sõjaväelise auastme saamiseks Eestis," sõnas kaitseminister Hanno Pevkur.

Martin Herem on kaitseväe juhataja alates 5. detsembrist 2018.

Vastavalt kaitseväeteenistuse seadusele annab ohvitseri auastmeid president kaitseväe juhataja ettepanekul, kaitseväe juhataja auastme puhul kaitseministri ettepanekul.