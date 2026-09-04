Michal pakkus kaitseministri kohta Heremile

Herem rääkis, et kaitseministri positsioonist tuli peaministriga juttu Michali podcasti salvestuse välisel ajal.

"Kas mulle tehti ettepanek? Sisuliselt küll. Aga sisuliselt pigem kaaluda seda, mitte et kuule, hakka. Küllap tal on mingeid teisi kandidaate veel. Aga igal juhul istutati minusse mõte, et sa võid saada telefonikõne ja siis ütle ei või jaa. Nüüd ma peaks siis mõtlema," lausus Herem.

Herem lisas, et teda järgmisel nädalal Eestis ei ole. "Mina kavatsen teha oma asju praegu edasi. Mis iganes telefonikõne ka mulle ei tule, siis mind järgmisel nädalal Eestis ei ole," ütles ta.

Martin Herem peaminister Kristen Michali podcastis "Mul pole aega". Autor/allikas: Reformierakond

Heremi sõnul tal ambitsioon ministriks saada aga puudub. "Ma ei taha olla minister. Ma olen seda Eesti riiki juba arendanud ja teen seda edasi. Ma pean väga tõsiselt kaaluma, et miks mina selle koha peal peaks olema. Ja miks ma ei võiks teha neid asju, mida ma täna teen ja olla ka riigile kasulik," rääkis Herem.

"Kas valmisolek olla minister on? Ei ole. Kas Eestit peab päästma? Jah, peab. Kas mina pean tegema seda sellisel tasemel? Vot, selles ma ei ole kindel," lisas ta.

Herem: parem võtta riske kui mitte midagi teha

Rääkides skandaali põhjustanud mürsutehingust, ütles Herem, et praeguses olukorras tulebki võtta riske.

"Mitte keegi teine ei tee Eesti riigi eest neid asju. Ja Eesti riik on väga palju Ukrainat aidanud, võttes riske. Ja ühel hetkel, kui riskid realiseeruvad, siis sa oled teinud midagi valesti. Ma ei usu, et seal on mingisugust korruptsiooni või midagi, aga ma ei suhtu väga kriitiliselt sellesse, et võeti just näiteks selline firma, mille taust on, nagu ta on, eks. Ega Magnus Saar ja teised ei ole puupead, nad tegid kogu aeg sadade miljonite ulatuses selliseid otsuseid ja enamasti on nad olnud ikkagi edukad," kommenteeris Herem.

"Ja nüüd, kus noh, sa oled olukorras, kus sa näed, et Ukrainal on abi vaja, sa vist saad aidata, aga sellega kaasnevad mingid riskid, siis mitte midagi teha tundub ühel hetkel oluliselt hullem kui minna teha ja võib-olla kõrbeda. No lõpuks võtad vastutuse ja astud tagasi ja nii ongi," lisas Herem.

"Need on teiste riikide organisatsioonide rahad, mida nad ise ei tahtnud kasutada mingil põhjusel, võib-olla samade riskide tõttu. Argpüksid. Ukrainat tuleb aidata. Risk on see, et Ukrainas saab inimesi surma tänu sellele, et teie, kuradid, ei võta riske kaotada mingit raha ja saada vastu pükse mingi tehinguga. Ma ei tea, kas me oleme kaotanud mingit raha. Vaadake seda Ukraina pilti, ma olen seal palju käinud. Sel hetkel see kõik tundub tülgastavalt argpükslik. Kurat võtaks," rääkis Herem.

Praegune erukindral Herem oli Eesti kaitseväe juhataja detsembrist 2018 kuni 2024. aasta juuni lõpuni. Herem astus teenistusse 1992. aastal. Aastatel 2013–2016 töötas ta Kaitseväe Akadeemia ülemana ning 2016–2018 Kaitseväe Peastaabi ülemana.

Eelmise aasta augutis asus ta sõjalise strateegia nõunikuna tööle ettevõttes Milrem Robotics.

Hanno Pevkur teatas kolmapäeval "Aktuaalses kaameras", et astub kaitseministri ametist tagasi. Ta oli kaitseministri ametis alates 2022. aastast.

Prokuratuur algatas teisipäeval kaitseministeeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse, mis puudutab nii käesoleva kui ka möödunud aasta riigikontrolli auditites käsitletud asjaolusid. Kellelegi kuriteokahtlustust esitatud ei ole.

Kolmapäeval ilmnes, et Eesti soovis osta Ukrainale mürske ja maksis kokku 70 miljonit eurot ettemaksu India ettevõtjatele, kes polnud väidetavalt varem ühtegi mürsku müünud.

Neljapäeval ütles Michal valitsuse pressikonverentsil, et vaatamata spekulatsioonidele, et uueks kaitseministriks võib saada erakonna peasekretär Kristo Enn Vaga, jätkab ta oma praeguses ametis ning kaitseministriks ei hakka. Michal märkis, et uut kaitseministri kandidaati hakkab Reformierakond arutama järgmisel nädalal.