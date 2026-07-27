Kell 21.35 "Ukraina stuudios" Herem ja Hein

ETV saates "Ukraina stuudio" analüüsivad täna olukorda Ukraina poliitilises ladvikus ja kaitsetööstuses endine kaitseväe juhataja kindral reservis Martin Herem ja kaitsetööstur Jaan Hein.

Ukraina President Volodõmõr Zelenski tegi eelmisel nädalal oodatud käigu ja nimetas uueks relvajõudude ülemjuhatajaks hinnatud uue põlvkonna ohvitseri Mõhhailo Drapatõi. Kas uus luud pühib paremini või proovib Zelenski lihtsalt lappida oma ebapopulaarseid poliitilisi valikuid? Millised väljakutsed seisavad lähiajal Ukraina armee ees? Teemat analüüsib kindral reservis Martin Herem.

Eesti kaitsetööstus teeb ukrainlastega tihedat koostööd. Kui lahkelt ukrainlased eestlastega uusimaid tehnoloogiaid jagavad ja millised on Eesti ettevõtete võimalused Ukrainas läbi lüüa? Stuudios räägib oma kogemusest Defsecintel Solutions OÜ asepresident Jaan Hein.

"Ukraina stuudio" algab ETV-s kell 21.35. Saatejuht on Andres Kuusk.