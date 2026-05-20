X!

Riigikaitsekomisjoni arvamus muutub kaitseväe juhataja nimetamisel siduvaks

Eesti
Kaitseväe juhataja kandidaat Andrus Merilo riigikogu riigikaitsekomisjonis 2024. aasta veebruaris..
Kaitseväe juhataja kandidaat Andrus Merilo riigikogu riigikaitsekomisjonis 2024. aasta veebruaris.. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogus läks kolmapäeval teisele lugemisele mahukas kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse eelnõu, mille arvukate paranduste seas leiduvad ka punktid, mis muudavad kaitseväe juhataja ametisse nimetamise korda.

Riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu (Eesti 200) sõnul peeti selleks, et eelnõu üldse teisele lugemisele jõuaks, pikki ja põhjalikke läbirääkimisi ning lõpuks sündis kompromiss, mis peaks tagama selle vastuvõtmiseks vajaliku häälte arvu. Tema sõnul jõuab riigikogu eelnõu vastuvõtmiseni tõenäoliselt juuni esimeses pooles.

Kehtiva kaitseväeteenistuse seaduse järgi nimetab kaitseväe juhataja ametisse valitsus, võttes arvesse riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha. Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et samas ei ole praegu üheselt mõistetav, kas riigikaitsekomisjoni seisukoha arvesse võtmine tähendab, et see on valitsusele siduv või mitte.

Muudetud sõnastus ütleb, et komisjon annab valitsusele nõusoleku. See teeb muudatuse algatajate kinnitusel komisjoni seisukoha üheselt mõistetavalt siduvaks.

Kalev Stoicescu sõnul on praktikas juba varem eeldatud, et kaitseväe juhataja kandidaat leiab komisjonis laialdase toetuse.

"Sõna "arvestades" sisuliselt ikkagi tähendab Eesti keeles nõusolekut ja niimoodi on seda ka alati tõlgendatud ja sellepärast praktikas ei ole ka kunagi välja käidud sellist kandidaati, mille puhul on teada, et ei pruugi leida riigikaitsekomisjoni toetust," ütles Stoicescu.

Teiseks täiendatakse riigikogu kodu ja töökorra seadust, milles sätestatakse kaitseväe juhataja kandidaadi ettekanne riigikogu suures saalis. Riigikogu liikmed saavad talle küsimusi esitada, kuid ei hääleta tema kandidatuuri üle. Stoicescu hinnangul need muudatused protsessi keerulisemaks ei muuda.

"Lihtsalt on üks etteaste seal juurde kirjutatud täiskogu ees. Kui selline soov oli ja see aitas kaasa selle lõpliku kompromissi leidmisele, siis minul ei olnud selle vastu mitte midagi," sõnas Stoicescu.

Komisjoni kuuluv reformierakondlane Alar Laneman ütles, et mainitud muudatused jõudsid eelnõusse pikkade arutelude tulemusel.

"Kaitseväe juhataja määramine on seotud sellega, milline on kaitseväe juhataja roll kriisi või sõja ajal. Ja kuna ta peab ikkagi vastutama väga tõsise valdkonna eest, sisuliselt juhtima kogu riiki hõlmavat sõjategevust, siis vastava kaaluga peab olema ka see tema valiku ja määramise protsess. Et see oleks kvaliteetne, läbimõeldud ja ka seadusandja saaks selge kinnituse, et me valime õige mehe või naise selle ülimalt tähtsa töö jaoks," rääkis Laneman.

Samuti on Lanemani sõnul oluline silmas pidada, et seadusandjate arvamuse kaasamisel seob see omakorda omavahel kogu riigi ja ühiskonna. Lisaks paneb see teatud vastutuse ka riigikogule. Riigikaitsekomisjonil tekib ka võimalus kandidaat tagasi lükata.

Komisjoni liige, sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid ütles, et ei tema isiklikult ega ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond ei ole pidanud vajalikuks kaitseväe juhataja nimetamise protseduurides muudatusi teha. Kaljulaid lisas, et talle pole ka lõpuni selge, milliseid probleeme nende muudatustega lahendatakse.

"Oli selge, et selle seadusega pole võimalik edasi minna, kui riigikogu riigikaitsekomisjoni osade liikmetega, kes olid siis teinud arvukaid muudatusettepanekuid, kokku ei lepita. Põhimõtteliselt meie oleme alati olnud sellel seisukohal, et seda seadust on vaja ja me toetame selle vastuvõtmist. Kui nüüd muidugi nende muudatuste käigus oleks tulnud sinna seadusesse midagi sellist, mis oleks meile põhimõtteliselt täiesti vastuvõetamatu, siis muidugi ei oleks sotsiaaldemokraadid omalt poolt toetanud neid muudatusettepanekuid tervikuna. Näiteks kui oleks kaitseväe juhataja valimise korda kuidagi muudetud sellisel viisil, kus ikkagi tekib otsene protsessi politiseerimise oht," kommenteeris Kaljulaid.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:42

Viies parvlaev valmib 2028. aastal

16:23

Leedu riigijuhid saadeti drooniohu tõttu varjendisse

16:13

Noor Eesti driftisõitja jõudis olulise maamärgini

16:05

Kaitseväe juhataja ametissenimetamise korda muutev eelnõu on teisel lugemisel

15:55

Õppusel Kevadtorm harjutatakse elektrooniliste seadmete ja droonide kasutamist

15:55

E-Piima müügiprotsess algab lähinädalatel

15:46

Riigikaitsekomisjoni arvamus muutub kaitseväe juhataja nimetamisel siduvaks

15:46

Daniil Glinka jaoks said Prantsusmaa lahtised otsa

15:25

Raadiouudised (20.05.2026 15:00:00)

15:09

UEFA karistas riietusruumis naisjalgpallureid filminud treenerit

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

19.05

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde Uuendatud

19.05

USA astus ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa ees Balti riikide kaitseks välja

12:48

Meedia: Ukraina ründas Venemaa jaoks olulisi tehaseid Uuendatud

04:49

Ärinaise kohtukaebus Marii Karelli vastu jätab saatelõigu sügiseni riiulile

19.05

Kunstnike liidult välja petetud raha oli mõeldud kunstnikupalkade maksmiseks Uuendatud

19.05

Telegraph: Ukraina tõi droonirünnakutega sõja moskvalaste igapäevaellu

19.05

Politsei pidas kinni kiirmoehiiglase Mango asutaja poja seoses isa surmaga

10:14

Austria politsei dokumendid viitavad Veerpalu seotusele veredopinguga juba Libereci MM-il

19.05

Merilin Metsik: elektriautod ja soojuspumbad raputavad Eesti elektrivõrku

19.05

Ukraina välisministeerium palus Balti riikidelt droonide tõttu vabandust

ilmateade

loe: sport

16:13

Noor Eesti driftisõitja jõudis olulise maamärgini

15:46

Daniil Glinka jaoks said Prantsusmaa lahtised otsa

15:09

UEFA karistas riietusruumis naisjalgpallureid filminud treenerit

14:42

Rannula klubil ei õnnestunud veel piletit poolfinaali teenida

loe: kultuur

13:45

Loomingu Raamatukogu kuldsarjas ilmus valik Agota Kristofi loomingust

12:54

Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Põhjaekspress" Jupiteris

12:41

EKA lõputööde festival Tase toimub tänavu ülikoolilinnakus

12:31

Festival Kammermuusika Fotografiskas tähistab viiendat sünnipäeva

loe: eeter

15:08

Liis Lemsalu: mu kaheaastane poeg on meie maja huumorikuningas

13:23

Galerii ja videod: R2 minilaivil musitseeris Taavi-Peeter Liiv

13:06

Daniel Veinbergs: koomiku jaoks on halva nalja tagajärjeks häbi

12:18

Perelepitajalt abi saanud paar: suhteprobleemiga pusimine käib elu lõpuni

Raadiouudised

14:15

Narvat tabasid eile ulatuslikud vingugaasi lekked

12:20

Raadiouudised (20.05.2026 12:00:00)

11:45

Ungari peaministri visiidist Poola oodatakse kahe riigi suhete paranemist

11:35

Tartu ja Tallinn vaatavad tänavu oma niitmisgraafikud üle

10:00

Tartu lisaeelarve loob puhvrit laenumaksete ja energiahindade tõusuks

09:55

Rahvusvahelised petturid värbavad järjest rohkem oma skeemidesse eestlasi

09:30

Raadiouudised (20.05.2026 09:00:00)

19.05

Venemaa tekitatud GPS häired levivad sadu kilomeetreid

19.05

Eesti Kunstnike Liidult peteti välja 700 000 eurot

19.05

Eestisse jõuab Venemaa raudteetasude tõttu vähem kaupa

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo