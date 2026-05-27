X!

NATO plaanib määrata Eesti ja Läti kaitseks Hollandi ja Saksa korpuse

Eesti
Eesti ja NATO lipp.
Eesti ja NATO lipp. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

NATO plaanib määrata Eesti ja Läti kaitseks senise Poola asemel Hollandi ja Saksa korpuse. Seda on arutatud juba paar aastat. Kaitseväe endine juhataja Martin Herem tõdeb, et otsusega venitamine on julgeolekurisk, sest üksteise võimete tundma õppimine võtab aega.

Praegu alluvad kõik Balti riikides ja Põhja-Poolas paiknevad NATO väed ühisele peakorterile, mis asub Poola linnas Szczecinis. Uue plaani järgi määratakse Eesti ja Läti kaitseks teine NATO korpus, Hollandi ja Saksa korpus. Selle peakorter asub Saksamaal Münsteris.

Kindralmajor reservis Neeme Väli ütles, et tegemist on senise juhtimisstruktuuri kohandamisega uuele olukorrale.

"Muutused algasid tegelikult juba mõnda aega tagasi mitmesugustel põhjustel. Näiteks USA suhtumise ja poliitika muutumise tõttu. Tasub meenutada, et kaks taset kõrgemal ehk ühendväejuhatuste tasandil on juba osas väejuhatustest antud vastutus üle Euroopa riikide juhtidele. Nüüd on muutused jõudnud korpuse tasandile," lausus Väli.

Tema sõnul on teretulnud, et siia tuuakse juurde võimekust sõjaliste operatsioonide juhtimiseks.

Poolal on Eesti ja Lätiga sarnane kogemus Venemaast, Hollandil pigem mitte. Väli hinnangul ei mõjuta see siiski hädaolukorra puhul meile vajalikke NATO otsuseid.

"Poola näeb tõepoolest julgeolekuolukorda meiega sarnasemalt, kui nähakse seda Saksamaal või Hollandis, aga need otsused, mis panevad väed liikuma, tehakse ikkagi poliitilisel tasandil ja konsensuslikult, nagu NATO-s tavaks," märkis Väli.

Väli tõi välja, et Saksamaa värskes julgeolekustrateegias mõistetakse Vene ohtu tunduvalt adekvaatsemalt kui varem.

Kaitseväe endine juhataja kindral Martin Herem leidis, et muudatus on pigem hea, sest praegu juhib Kirdekorpuse staap vägesid kolmes Balti riigis, aga kui Eesti ja Läti piires vahetatakse see välja Saksa-Hollandi korpuse staabi vastu, siis väiksem maa-ala on parem.

Herem lisas, et see toob tõenäoliselt kaasa ajutise juhtimisvõimekuse languse.

"Kirdekorpusega oleme kokku harjutanud. Me tunneme üksteise nii-öelda sõjakultuuri; teame, kui tugevad me oleme, millised on juurde tulevad jõud, kui hästi meie oskame seda kõike kasutada. Hollandi-Saksa korpus on siin käinud, õppustel vaatlejana osalenud, aga see ei ole kindlasti nii kogenud meiega kui praegune, Poolas asuv korpuse staap," lausus Herem.

Ta lisas, et teise korpuse määramise jutud on kestnud ligi kolm aastat ja mida kiiremini see otsus tuleb, seda parem.

"Ma ei tea, miks ei ole seda tehtud. See on peamiselt poliitiline otsus ja ma julgen öelda, et mitte Eesti, vaid pigem Saksamaa, Hollandi ja NATO tasemel poliitiline otsus. Kui põhiline kokkulepe on olemas, aga see on veel vormistamata, siis see on väga ohtlik ajaraiskamine," nentis Herem.

Muudatuse üksikasjad ja ajakava pole veel teada. Väli ütles, et ettevalmistused selleks juba käivad.

"Juba kevadel räägiti sellest, et kaitsevägi soovib saada Pärnu kandis endale maad juurde, et alustada vajaliku taristu ehitamist. Nii et selleks sammuks valmistutakse juba pikemat aega ja minu teada on ka meie kaitseväe arengukavas selleks vajalik raha ette nähtud," lausus Väli.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:02

Kolm Eesti kardisportlast startis EM-etapil Belgias

19:01

NATO plaanib määrata Eesti ja Läti kaitseks Hollandi ja Saksa korpuse

18:58

Venemaa plaan saata Kuubale kütust kukkus läbi

18:46

Mihkelsi tiimikaaslane sai esimese suurtuuri etapivõidu

18:43

Mäo liiklussõlme ümberehitustööd kestavad septembrini

18:41

Ministeerium taksode ja elektriautode bussirajal sõitmises probleemi ei näe

18:40

Päevakaja (27.05.2026 18:00:00)

18:37

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:32

Eksperdid: sõjaliseks eskalatsiooniks pole Venemaal jõudu

18:24

Parlament tühistas Ungari lahkumise Rahvusvahelisest Kriminaalkohtust

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

26.05

Eesti inimesed näevad tulevikku tumedates toonides Uuendatud

16:40

Meedia: Krimmis kõlasid kolme sõjaväelennuvälja lähistel plahvatused Uuendatud

26.05

Kärmas Sildarude kohtusaagast: otsus kaevatakse tõenäoliselt edasi

15:14

Politsei pidas kinni kunstnike liidu rahavarguse kaks kahtlusalust

09:37

WSJ: Euroopas süveneb hirm sõja laienemisest väljapoole Ukrainat

10:16

Ferrari elektriauto disain lükkas autotootja aktsia langusesse

26.05

Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises Uuendatud

26.05

Reuters: NATO plaanib tugevdada kohalolekut Balti riikides

09:46

Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta lahkub Estoniast

26.05

Teisel lisaajal võitnud Kalev/Cramo viis finaalseeria otsustavasse mängu Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:02

Kolm Eesti kardisportlast startis EM-etapil Belgias

18:46

Mihkelsi tiimikaaslane sai esimese suurtuuri etapivõidu

18:07

Ringrajasõitja Alex Reimann tõusis Zandvoortis pjedestaalile

17:35

Kasper Schmeichel riputab vastu tahtmist kindad varna

loe: kultuur

17:55

ETV eetrisse jõuab parima doki EFTA pälvinud Kullar Viimse "Torn"

17:46

Laibachi liige Ivar Novak: poliitikud käituvad praegu nagu klounid, aga tõeline huumor on hääbumas

16:07

Aivar Kull. Tehisaru hallutsinatsioonid ja Heiti Talvik

14:29

Ameerika metal-bänd Catch Your Breath esineb veebruaris Tallinnas

loe: eeter

16:06

"Pealtnägija": esoteeriku investeerimisnõu järginud naised jäid rahata

15:26

Unibet Arena juht Siim Ammon: on äge, et juletakse teha Eesti produktsioone

14:03

Heategevusliku Pardiralli korraldaja: see sündmus hoiab meie kõigi lootust

13:18

Kirjanik Sam Wachman: Eesti on terve elu end mulle ootamatult ilmutanud

Raadiouudised

18:00

Üha rohkem Eesti noori on osalise töövõimega, kroonilised haigused tekivad nooremas eas kui varem

17:45

Herem: Eestit puudutavad NATO struktuurimuudatused tuleb kiiresti ära teha

16:00

Algasid Mäo liiklussõlme ümberehitustööd

15:25

Raadiouudised (27.05.2026 15:00:00)

13:20

WHO on järjest enam mures Kongos leviva ebolaviiruse pärast

12:30

Raadiouudised (27.05.2026 12:00:00)

12:00

Tartu põhjapoolne ümbersõit jäi rahapuudusel teehoiukavast välja

09:55

Kliimaministeerium kohustaks toidupoode sõlmima toiduannetamise lepinguid

09:50

Narva vingugaasihäirete põhjus oli majaomanike hooletus ja ebasoodne ilm

09:30

Raadiouudised (27.05.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo