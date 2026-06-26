Herem: Ukraina sõja lõpetamine on Venemaa otsustada

"Läheb kasvõi Põhja- ja Lõuna-Korea taolise olukorrani välja," rääkis Herem intervjuus Tartu Postimehele.

Kui sõda Ukrainas peaks siiski lõppema, siis ei kuluta Venemaa enam oma ressursse ja varud hakkavad kasvama ning Venemaa võib poole aasta või aasta pärast Heremi hinnangul uuesti ja mõnda teist riiki rünnata.

"Siis jääb üle ainult see, kui hästi me oleme valmis. Kui meie – pean silmas NATO-t – oleme demonstratiivselt, tõestatult hästi valmis, võime selle sõja ära hoida, aga muidu... See sõltub väga palju Venemaast," sõnas Herem.

Tartu Ülikooli senat otsustas avada tulevikumõtte professuuri, mille esimese täitjana alustab 2026/27. akadeemilisel aastal kindral Martin Herem. Uus professuur toob ülikooli tunnustatud mõtlejaid ja ühiskonnaelu mõjukaid praktikuid, et mõtestada Eesti, demokraatia ja vaba maailma tulevikku.