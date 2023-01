Berliini lennujaamas tühistati streigi tõttu 300 lendu

Berliini lennujaamas toimub kolmapäeval päev otsa kestev tööseisak. Lennujaama ametiühing tahab 500 euro suurust palgatõusu. Tööandjate sõnul nõuavad lennujaama töötajad selle jõustamist liiga kiires tempos. Erimeelsuse tõttu korraldas ametiühing päevase hoiatusstreigi. Lennujaama töö seiskamise tõttu on tühistatud 300 lendu.

Kolmapäeval tühistati Berliini lennujaamas 300 lendu. Tegu on esimese korraga 2008. aastast kui töövaidlus on viinud nii suurel hulgal lendude tühistamiseni, vahendas Deutche Welle.

Osad lennud broneeriti ümber neljapäevale. Samuti on osad reisijad suunatud ümber Dresdeni ja Leipzigi lennujaama. Samuti on osad lennureisijad suunatud rongidele.

Streik mõjutab 35 000 lennureisijat, kes plaanisid reisida läbi Berliini Brandenburgi lennujaama. Tööseisak algas kell 3.20 kohaliku aja järgi.

Streigi põhjustas ametiühingu Verdi nõudmine, et lennujaama töötajate kuupalk tõuseks 500 euro võrra 12 kuu jooksul kollektiivlepingu raames. Tööandjad on samas pakkunud välja, et üleminekuperiood oleks pikem.

Tööseisakut kritiseeris Lufthansa juht Carsten Spohr, kelle sõnul on terve päev kestva streigi nimetamine hoiatusstreigiks ebatavaline.

Ametiühingu sõnul ootavad nad, et streigis osaleks 1500 lennujaama töötajat. Lennujaama töötajaid kutsuti peaterminali ette kaheksaks hommikul. Kell 10 on kavas streigi toetusmeeleavaldus.