Neli SOS lasteküla perevanemat said kõrge tunnustuse

Viimati austati Eesti SOS lastekülade perevanemaid selle kõrge rahvusvahelise tunnustusega kaheksa aastat tagasi.

SOS Lasteküla vapiga kuldsõrmuse värsked omanikud, abikaasad Signe ja Ivar Pärnaste, on Põltsamaa SOS lastekülas töötanud ligi 13 aastat. Ema ja isa on nad neljale poisile ja ühele tüdrukule, "Aktuaalse kaamera" külastuse ajal olid kõik lapsed koolis.

Omadel ja võõrastel lastel Ivar ja Signe vahet ei tee, kõiki armastatakse tingimusteta.

"Nad on mul ühe pere lapsed neljakesi ja üks on suur poiss, kes käib kutsekoolis. Ja siis me tegime talle kingituse 18. sünnipäevaks. Kingitus ei olnud küll mingi suur asi ega mingi uus asi, vaid oli meie vana auto. Aga asi seegi," rääkis pereisa Ivar.

Nii nagu igas peres tuleb ka SOS lasteküla peredes ette keerulisi aegu. Kaheksa aastad tagasi, kui lisandus neli venekeelset last, oli esialgu päris raske.

"Me ikka näppude ja käte ja jalgadega rääkisime omavahel. Aga mingi hetk, ei läinudki vast paar kuud, kui nad hakkasid juba ise eesti keeles rääkima," meenutas pereema Signe Pärnaste.

Lasteaiaõpetaja Signest sai lasteküla pereema siirast soovist, nagu ta ise ütleb, et maailma päästa. Nüüd tunnistavad mõlemad perevanemad, et lasteküla lapsed on neidki palju õpetanud ja muutnud koguni nende väärtushinnanguid.

"Alati ei pea lapsi suunama karjudes, vaid saab ka naeratades. Õppinud olen palju, loomulikult," ütles Ivar Pärnaste.

31. märtsil on Signe ja Ivari viimane tööpäev lastekülas, siis ootab neid väljateenitud pensionipõli ja pühendumine oma lapselastele.

Kolmapäeva õhtul Paide muusika- ja teatrimajas toimunud tunnustusõhtul ulatati SOS lasteküla vapiga kuldsõrmus neljale kauasele perevanemale. Lisaks Signe ja Ivar Pärnastele said kõrge tunnustuse Liidia Paulus Põltsamaalt ja Urmi Pärn Keilast.