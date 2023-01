Riigikohus: kooseluleping tuleb kanda rahvastikuregistrisse

Kuigi notaril on õigus inimesed kooselulepinguga paari panna, siis ametiasutused keeldusid lepingut kandmast rahvastikuregistrisse, vahendas Eesti Ekspress.

Riigikohus otsustas eelmisel nädalal, et nii ei tohi teha. Õigemini otsustasid kohtunikud jätta siseministeeriumi kaebuse rahuldamata – kehtima jäi Tallinna ringkonnakohtu halduskolleegiumi mullu suvel tehtud otsus, et kooseluseadusega sõlmitud ühe tuleb kanda rahvastikuregistrisse.

Eesti LGBT Ühingu huvikaitsejuht Aili Kala sõnul on riigikohtu otsus vaid üks väike element, mis on ületatud, sest kooseluseaduse rakendussätetes, mida riigikogu pole vastu võtnud, on seadust päriselt toimivaks tegevaid punkte ligi 100. Seni on püütud neid sätteid korda ajada kohtu kaudu.

Järgmine küsimus, mis on kohtus lahendamisel, on Kala sõnul probleem koosellu astunud paaridel saada õigus võtta ühine perekonnanimi. Uue kohtuotsuseni polegi ehk tarvis oodata, siseminister Lauri Läänemets allkirjastas reede õhtul riigikohtu otsusest tõukuvalt 13. jaanuaril ministeeriumis peetud koosoleku protokolli. Tulemus: kooselu sõlminud paarid võivad võtta ühise perekonnanime.