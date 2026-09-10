Kristo Enn Vaga lubati öösel haiglast koju

Reformierakonna pressiesindaja Sander Andla ütles neljapäeva hommikul ERR-ile, et Vaga lubati pärast uuringuid öösel tagasi koju. Ta palus ajakirjanduselt delikaatsust Vaga terviseandmete kajastamisel.

Peaminister Kristen Michal kirjutas neljapäeva hommikul ühismeedias, et Vagal oli tele-eetris nähtavalt kehv olla ja teda tabas terviserike.

"Ta sai abi, teda aitasid Mihhail Kõlvart ja Andres Kuusk. Edasi juba inimesed kaadri tagant ja kiirabi ning arstid. Kristo sai öösel koju pere juurde ja loodame et kõik saab korda. Suur aitäh kõigile aitajatele, inimlikkus loeb!"

Michal kirjutas ka sõnumi neile, kes internetis Vaga kohta rõvedaid kommentaare kirjutavad.

"Midagi on meie ühiskonnas valimatu sõimamise ja inimlikkusega katki. Kristo polnud saates niisama ega juhuslikult, ta on riigikaitsekomisjoni kauane liige, teab ja valdab kaitseteemat väga hästi ning on muuhulgas erinevalt diivanifilosoofidest sõitnud 2024 aastal rattaga 1700 kilomeetrit Tallinnas Kiievisse Ukraina toetuseks. Selles ühes tema teos oli juba rohkem südant kui parastajatel kunagi olema saab," märkis peaminister.

Kristo Enn Vaga tabas "Esimese stuudio" otsesaates terviserike ning kiirabi toimetas ta uuringuteks EMO-sse. Pärast uuringuid lubati poliitik öösel koju.

ERR soovib Kristo Enn Vagale kiiret tervenemist.