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Soome Olkiluoto tuumajaamas algas 3. reaktori aastahooldus

Välismaa
Olkiluoto tuumajaam
Olkiluoto tuumajaam Autor/allikas: YLE/Jari Pelkonen
Välismaa

Soomes Olkiluoto tuumaelektrijaamas algas neljapäeval 3. reaktori aastahooldus, mille kestuseks on hinnatud 50 päeva ja mis peaks lõpule jõudma oktoobri lõpus.

Olkiluoto hooldusseisakud tõstavad sageli elektri hinda.

Teollisuuden Voima (TVO) teatel on hoolduse sügisene ajastus tingitud töötsükli pikendamisest 18 kuuni. Viimati hooldati tuumajaama suurimat, kolmandat reaktorit 2025. aasta kevadel ning järgmine hooldus on kavandatud 2028. aasta märtsiks.

Hooldus hõlmab muu hulgas uraanikütuse vahetust, vajalikke remonditöid ning võimalikke muudatusi. Olkiluoto 1. ja 2. reaktori aastahooldus tehti juba varem sel aastal.

TVO teatas neljapäeval, et mõni tund enne ploki plaanipärast lahtiühendamist lülitati Olkiluoto 3 tehnilise rikke tõttu automaatselt elektritootmisest välja. Reaktoriplokk töötas juba plaanipärase seiskamise tõttu madalal võimsusel ning juhtunu ohtu ei kujutanud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/STT

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