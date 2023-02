Hiina luureõhupall püüdis jälgida USA tuumarajatisi Montanas

Ameerika Ühendriikide Montana osariigi kohalt leiti Hiina rahvavabariigi luureõhupall, mis tõenäoliselt püüdis jälgida seal asuvaid USA tuumarelvade rajatisi, vahendas The Telegraph. Montanas Malmstromis asub USA õhuväe baas.

Malmstromi baasis paikneb ligikaudu 150 Minuteman III mandritevahelist ballistilist tuumaraketti. Tegu on suurima tuumarakettide kompleksiga planeedi läänepoolkeral. Malmstrom on üks kolmest rajatisest, kus asuvad USA 400 Minuteman III raketti. Ülejäänud kaks rajatist on North Dakota ja Wyomingi osariigis.

Rakettide valmisoleku eest vastutab USA õhuväe 341. raketiüksus (341st Missile Wing), mille avalikult välja öeldud eesmärgiks on: "Me oleme maailma kõige domineerivam tuumarelvajõud, mis on igal ajal valmis kasutama inimkonna kõige võimsamat relvasüsteemi".

Üksuses töötab ligikaudu 3300 sõjaväelast ning 600 tsiviilisikut. Üksus moodustati 1942. aastal. Minuteman I raketid olid valmisolekus Kuuba raketikriisi ajal 1962. aastal.

USA kaitsevaldkonna allikad hindasid, et Hiina luuresatelliit ei suutnud tõenäoliselt Montana kohta oma luureõhupalliga eriti palju infot koguda. Hiinal on ka satelliidid, millega saab sama ala jälgida. Sellest hoolimata kavatseb USA võtta kasutusele õhuluurevastaseid meetmeid.

USA meteroloog Dan Satterfield jagas Twitteris pilt, kus on ära märgitud õhupalli võimalik trajektoor USA õhuressursside labori (NOAA) Hypsplit mudeli järgi.

#DOD says high altitude balloon over Montana yesterday was a spy balloon from #China. I did a quick run of the #NOAA HYSPLIT model to trace backwards the path of an object. Using 14K meters over Montana yesterday I get the following - Yup Central China!https://t.co/FHiG79f4th pic.twitter.com/DeZLjjkPei — Dan Satterfield (@wildweatherdan) February 2, 2023

USA õhukaitse põhjaringkonna väejuhatus teatas neljapäeval, et jälgivad õhupalli ning see ei ohusta nende sõnul praegu USA-d sõjaliselt. Pentagon teatas varem, et on õhupalli mitmeid päevi jälginud. Õhupall asub lennukite transpordikoridoridest märksa kõrgemal ning ei ohusta neid, kinnitasid USA võimud.

NORAD and U.S. Northern Command statement on the high-altitude surveillance balloon. pic.twitter.com/NyALmVqJ9k — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) February 3, 2023

USA välisminister Antony Blinken peaks varsti külastama Hiina pealinna Pekingit, vahendas The Washington Post. See on esimene kord kui Blinken külastab Hiinat välisministri rollis. Hiina saatkond Washingtonis pole intsidenti kommenteerinud.