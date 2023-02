Hiina tunnistas, et Ladina-Ameerika kohal on nende õhupall

Hiina rahvavabariigi valitsus tunnistas, et reedel Ladina-Ameerika kohal nähtud õhupall kuulub neile. Hiina valitsuse väitel on tegu tsiviilobjektiga, vahendas BBC.

Hiina välisministeeriumi esindaja Mao Ning väitis, et tuulte tõttu kaldus Hiina õhupall oma algselt kursilt kõrvale. Sarnane õhupall tulistati laupäeval USA õhuväe poolt alla. USA võimud teatasid varem, et tegu on luureõhupalliga. Hiina võimud on neid väiteid eitanud ning väitnud, et õhupall jälgis ilmastikutingimusi.

Õhupalliintsident on tekitanud diplomaatilise tüli Washingtoni ja Pekingi vahel.

Ameerika Ühendriigid teatasid reedel, et Ladina-Ameerika kohal on teine Hiina õhupall. Hiina tunnistas esmaspäeval, et nende õhupall on kogemata sisenenud Ladina-Ameerika ja Kariibi mere õhuruumi.

Kolumbia õhuvägi teatas nädalavahetusel, et õhupallile sarnanevat objekti on nähtud 3. veebruaril riigi õhuruumi kohal. Kolumbia väitel jälgiti objekti kuniks see lahkus riiklikust õhuruumist.