USA tulistas alla juba kolmanda õhuobjekti

USA hävitaja tulistas laupäeval president Joe Bideni ja Kanada peaministri Justin Trudeau korraldusel Alaskaga külgneva Kanada Yukoni territooriumi kohal alla tundmatu silindrilise objekti. Tegemist on juba kolmanda intsidendiga, kus USA õhujõud on pidanud ründama Põhja-Ameerika õhuruumis liikuvaid võõraid lendavaid objekte.

Trudeau teatas laupäeval tundmatu objekti allatulistamisest Ykoni territooriumi kohal, öeldes, et tema riigi relvajõud tegelevad selle rusude otsimise ja uurimisega.

Kanada kaitseminister Anita Anand ütles, et tegemist oli silindrikujulise objektiga, kuid ta keeldus spekuleerimast selle päriolu üle. Ta ei nimetanud objekti õhupalliks, kuid ütles, et see oli väiksem kuid sarnane Hiina õhupallile, mille USA õhujõud Lõuna-Carolina kohal eelmisel nädalal alla tulistasid.

Kaitseministri sõnul kujutas 12 200 meetri kõrgusel asunud objekt ohtu tsiviillennukitele ja seepärast lasti see kell 3.41 kohaliku aja järgi alla. "Ei ole mingit alust arvata, et objekt ohustaks kuidagi Kanadat," lisas Anand pressikonverentsil.

"USA hävitaja F-22 tulistas objekti pärast USA ja Kanada võimude omavahelist koordineerimist Kanada kohal alla, kasutades raketti AIM 9X," ütles Pentagoni pressiesindaja Patrick Ryder presstiteate vahendusel.

USA kaitseministeerium teatas, et nende õhukaitse avastas objekti Alaska kohal reede hilisõhtul. Seal asuvast Elmendorf-Richardsoni baasist õhku tõusnud hävitajad jälgisid objekti kuni see sisenes Kanada õhuruumi ja selle sõjalennukid ühinesid jälgimisoperatsiooniga.

Ta lisas, et president Biden andis loa koostööks Kanadaga objekti allatoomiseks pärast telefonikõnet peaminister Trudeaule. Valge Maja teatel leppisid Biden ja Trudeau kokku jätkata "oma õhuruumi kaitseks" tihedat koostööd.

Päev varem oli Biden andnud korralduse tulistada Alaska kohal alla samuti tundmatut päritolu objekt.

USA relvajõud ei ole seni edastanud täpsemaid andmeid selle objekti kohta, öeldes ainult, et tegemist oli umbes sõiduauto suuruse lendava objektiga ning see lendas umbes 40 000 jala ehk 12 200 meetri kõrgusel. Praegu tegeletakse selle Alaska rannikul merre kukkunud tükkide otsimisega.

USA õhujõudude hävitaja F-22 tulistas 4. veebruaril Lõuna-Carolina ranniku lähistel alla objekti, mis võimude teatel oli Hiina luureõhupall ning mis oli nädal aega liikunud Ameerika Ühendriikide ja osaliselt ka Kanada territooriumi kohal. Hiina väitel oli tegemist tsiviilotstarbelise teadusõhupalliga. Mõned USA poliitikud kritiseerisid siis Bidenit, et ta varem ei andnud käsku see alla tulistada. USA relvajõud aga olevat soovitanud oodata, kuni see jõuab mere kohale, kartes, et selle alla kukkuvad rusud võivad ohustada elanikke.

Samal ajal tõusid USA hävitajad õhku ka Montana osariigi kohal, et uurida anomaalse radaripildi järel olukorda, mis oli põhjustanud lühiajalise katkestuse Ühendriikide õhuruumi sulgemise tsiviillennukitele.