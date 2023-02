USA kogub merest tükke, et Hiina õhupalli lähemalt uurida

USA presidendi Joe Bideni kinnitusel palus ta kaitseministeeriumil juba kolmapäeval Hiina luureõhupalliga midagi ette võtta.

"Nad ütlesid mulle, et ootaksime, kuni see jõuab turvalisemasse paika," ütles Biden.

F-22 hävituslennuk tulistas õhupalli lõpuks alla Lõuna-Carolina ranniku lähedal ühe raketiga. Operatsiooni toetasid F-15 hävitajad ja mereväe tankerid. Ameeriklased üritavad nüüd ookeanist kokku koguda tükke, millel võib olla luureväärtus.

"Esialgu tundus, et Pentagon üritas selle õhupalli luurevõimekust väiksemaks mängida, öeldes et sellega ei suudeta koguda rohkem kui satelliidiga. Kuidas saame selles kindlad olla, kui pole õhupalli kinni püüdnud? Kui selle ehitust pole uuritud, siis kas teame, millega silmitsi seisame?" lausus USA esindajatekoja vabariiklasest liige Mike Gallagher.

USA ametnikud hakkasid õhupalli jälgima nädal aega tagasi, kui seda märgati Alaska kohal. Saaga on veelgi kahjustanud juba niigi pingelisi USA ja Hiina suhteid. USA demokraadist senaatori Jon Testeri sõnul üritavad hiinlased järjekindlalt koguda infot nii ameeriklaste sõjaväe kui ka strateegilise taristu kohta. Näiteks on nad ostnud maalappe Põhja-Dakota sõjaväebaaside ümbruses.

"Seetõttu peame ka edaspidi kindlustama, et oleme sõjaliselt valmis nii maal, merel, õhus kui ka kosmoses, et Hiina ohule vastu seista. Hiina on praegu siin maailmas meie kõige suurem oht," ütles Tester.

Hiina on igasugust luuramist eitanud ja väitnud, et USA õhuruumis lendas juhitavuse kaotanud ilmavaatluspall.