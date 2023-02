Era- ja munitsipaalteatrid saavad viiendiku tegevustoetusest kätte

Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits tunnistas, et ministeerium on era- ja munitsipaalteatrite tegevustoetuse vooru tulemuste välja kuulutamisega hiljaks jäänud ning palub teatritelt vabandust.

Ühtlasi lisas Sits, et kultuuriministeerium uuris teatrijuhtidelt, kas nad sooviks finantskohustuste täitmiseks prognoositavast tegevustoetusest viiendiku varem kätte saada ning kõik peale Tallinna Linnateatri seda soovi avaldasid.

Ministeerium plaanib peagi avada etendusasutuste seaduse määruse uuesti täpsustamiseks.

"Ka teatrivaldkonnas on valdav üksmeel, et uut seadust oli vaja ning teatrite rahastamise süsteem vajas reformi. Plaanime sel poolaastal teha teatrite ja võrdluseks veel analoogsele taotlusvoorudele auditi, et analüüsida, kuidas neid paremini tehniliselt hallata. Tulevikus tahame kindlasti vooru menetlusega varem alustada ja teha pikemaaegseid otsuseid, samuti peame olema oma välja öeldud tähtaegades püsimisega kindlamad," lisas Sits.

Linna- ja erateatritele oli plaanitud sel aastal jagada 3,7 miljonit eurot, aga minister Hartmani erakorralise otsusega suurenes see summa jaanuaris 850 000 euro võrra, et katta ka nende teatrite eelarve, kes said teatreid kunstilise taseme järgi hinnanud ekspertkomisjonilt vähem raha.

Teatriekspertide sõnul pani minister tanki ekspertkomisjoni ning nüüd makstakse kinni ministeeriumi haldussuutmatust ja mõni ministrilt lisaraha saanud teater olekski väärinud näljutamist.