Hartman alles jäänud reservist: meie võimalused on väga väikesed

Läinud aasta suvel võttis riigikogu vastu uue etendusasutuste seaduse ja esimesel novembril hakkas koos seadusega kehtima ka teie allkirjastatud määrus, mis paneb paika, kuidas ja mis alusel riik teatreid toetab. Mis probleemi te sellega lahendama läksite?

Meil oli kaks eesmärki. Ühest küljest, et see teatrimaastik oleks mitmekülgne, jätkusuutlik ning teater jõuaks kõikide inimesteni. Teisest küljest oli eesmärk tõesti muuta rahastamine oluliselt selgemaks.

Detsembri alguseks pidid teatrid saatma oma rahasoovi. Millal komisjon pingerea valmis sai?

Pingerida sai valmis, ma usun, et detsembri lõpuks. Minuni jõudis see jaanuari alguses.

Ja sealt nägite, et Tallinna Linnateater, aga ka näiteks VAT teater oleks kaotanud umbes poole oma läinudaastasest toetusest. Samas Tartu Uus Teater ja veel kümme etendusasutust saanuks raha juurde. Kas teie mõistate, millest kogu see pahameel?

See protsess lükkus sinna, et taotlusvooru läbiviimine toimus alles detsembri keskpaigas. Tavapäraselt toimub see oluliselt varem, murekoht oligi selles. Ja miks ma otsustasin ka tulla täiendavate vahendite kappi, oli see, et etendusasutuste jaoks selgusid numbrid alles sama aasta jaanuaris.

Mis puudutab järgmise aasta tegevustoetust, siis me proovime uue taotlusvooru teha nii, et etendusasutustel oleks võimalikult pikk aeg vajadusel oma tegevus ümber reorganiseerida.

850 000 on see raha, mida me täiendavat sellesse taotlusvoor paneme, aga pool sellest rahast on tegelikult teatrite enda valdkonna raha, mis eelnevatel aastatel oli mõeldud erinevatele eksperimentaalsete projektidele.

Kellelt te selle raha ära võtate? Mis need eksperimentaalsed projektid on?

Meil olid kaks eksperimentaalset teatrit (Elektron ning Lauri Lagle Ekspeditsioon - toim), kes said kolme aasta jooksul raha ja kes täna tulevad taotlema raha sellest taotlusvoorust.

Kas nad sel aastal pidid ka selle raha saama?

Ei, see aasta see ei olnud neile mõeldud. See 400 000 oligi mõeldud selliste erinevate eksperimentaalprojektide peale.

Mõni eksperimentaalprojekti jääb tegemata?

Jääb tegemata just.

Kas oli ka mõtteid juba, milleks seda kasutada?

Praegu veel ei olnud. Nii et selles mõttes me ei võtnud kelleltki lootust ära.

Ja siis ülejäänud pool oli kultuuriministeeriumi reservist. Kui suur teil see reserv on? Ja kas teised saaks sealt ka?

Liiga väike, et me saaksime kõiki murekohti ära lahendada. Aga loomulikult, nii nagu igal asutusel, kellel vähegi võimalik, on ka kultuuriministeeriumil reserv. Et juhul, kui meil tuleb väga erakorralise muresid, probleeme, siis me saame need kiirelt ära lahendada.

Kui suur?

Vastavalt meie võimalustele.

Ma saan aru, aga kui kellelgi on vaja veel 400 000. Või neli miljonit või 40 miljonit. Kui palju teil on?

Kultuuriministeeriumi summad on täna väga väikesed. Meie võimalused on täna väga väikesed.

Kultuuriminister Piret Hartman. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Praegu on 24. jaanuar. Kui kultuuriministeeriumil tuleb veel ettenägematuid kulusid, kust te siis raha võtate?

Küllap siis tuleb maha istuda ja mõelda, millised meie võimalused on ja kust seda ressurssi võtame. Sellel aastal meie eelarve kasvab päris oluliselt. Ja kõik valdkonnad tegelikult saavad erinevate meetmete tegevuste raames ressursse juurde. Aga loomulikult need lõhed ja mured on aastate jooksul süvenenud. Ja eelmistel aastatel ei ole tulnud nii palju ressursse juurde ja seega meil on veel palju olulisi murekohti, mida me peame lahendama.

Olgu, sellest ma saan aru, aga kas teil on ka ülejäänud 11 kuu ettenägematuteks kuludeks reserv alles või kulutasite kõik nüüd selle ühe asja peale ära?

Meil on pisut veel ülejäänud aastaks ka reservi.

Kui palju?

Kindlasti ei tasu loota selle peale, et suudame ära lahendada kõiki murekohti. See reserv, mis meil on, on ikkagi erakorralisteks vahenditeks.

Aga läheme selle asja erakorralisuse juurde. Kas Tallinna Linnateatril, VAT teatril, Von Krahlil oli mingisugune õigustatud ootus, et nad saavad taotlusvoorust täpselt nii palju raha kui küsivad?

Protokollid tulevad ju alles jaanuari lõpus. Loomulikult ma usun, et kõik teatrid taotlusi tehes loodavad sellele, et see number on vähemalt sama suur kui eelmisel aastal. Jah, loomulikult me tegime ka selle määruse eelnõu selleks, et asi muutuks selgemaks ja kindlasti kõik mõistsid, et need muutused tulevad. Lihtsalt täna on need kukkumised väga-väga kõrged.

Ma ei pidanud ka õiglaseks seda, et nii hilja sellega välja tulles kukkumisi oma asutustes lubame. Loomulikult täna ministrina, kui oleks mul olnud võimalus, siis oleksime võinud teha seaduse rakendamise sellel aastal. Aga kui mina asusin ministrikohale, siis oli juba nii-öelda kolmas lugemise käes ja neid muudatusi ei olnud võimalik enam selles eelnõus teha.

Ma lugesin kuskilt, et Tallinna linnaga soovite te Linnateatri tuleviku osas eraldi maha istuda? Miks on jälle nii, et süsteem on nagu loodud, aga siis võtame selle ühe teatri ja hakkame talle erikohtlemist läbi mõtlema?

Linnateater on olnud läbi aastate väga oluline teatriasutus. Seda enam, et riik on sinna investeerinud üle kuue miljoni euro riigi ressursse. Meil tuleb läbi mõelda, kuidas neid investeeringuid kaitsta ja mis edasi saab. Ka see määrus tõesti näitas, et riigi toetus peaks olema oluliselt väiksem.

Selliste etendusasutustega tahan ma koos maha istuda ja mõelda, et kuidas me edasi läheme? Tulebki partneritega väga ausalt ja otsekoheselt nendel teemadel rääkida.

Mis see siis võib tähendada? Tallinna Linnateater rohkem linnateatriks või vastupidi Tallinna Linnateater riigiteatrite sekka?

Ma saan vastata nendele küsimustele siis, kui meil on Tallinna linnaga need arutelud toimunud. Täna meil ei ole veel neid.

Piret Hartman Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Kas te olete kusagil aruteludes, kui on nüüd teatrite erakorralisest rahastamisest juttu olnud, selles kontekstis maininud, et valimised on tulemas?

Ma olen majasisestes aruteludes maininud seda, et kindlasti on ka teisi teemasid enne valimisi, mille osas ma tahaksin arutelusid pidada ja neid teemasid tõstatada, kui ainult etendusasutuste taotlusvoor.

Selgitage selle mõtte tausta.

Täpselt nii ma olengi öelnud, rohkem ei ole me valimistest rääkinud.

Kas teie erakonnakaaslased on teiega teatrite rahastamisotsustes rääkides maininud, et valimised on tulemas?

Ma olen rääkinud oma erakonnakaaslastega, kes on seotud teatrivaldkonnaga ja küsinud nende käest nõu.

Ja Indrek Saar ütles kindlasti, et pange juurde.

Indrek Saarega ma olen mitmetel teemadel arutlenud. Ka teatri teemadel. Meil oli väga pikk vestlus sellel teemal. See, mida Indrek Saar ütles, jääb meie vahele.

Aga mina omalt poolt tahaksin kindlasti tunnustada komisjoni, kes on võtnud selle vastutuse ja uue määruse järgi oma hindamised teinud. Pean avalikkusele selgitama, et komisjon ei otsusta rahanumbreid. Komisjon määrab nende kriteeriumite alusel punktid ja vastavalt siis valemine otsustatakse või tulevad need rahanumbrid.

Komisjon kindlasti täna ei ütle, et kes kui palju raha saab. Ja mina siinkohal jätkuvalt usaldan komisjoni. Pigem on küsimus selles, et me peame otsa vaatama sellele määrusele, kuidas me sellega edasi läheme.

Ma vaatasin teie allkirjastatud määrust. Seal on selgelt kirjas, et "toetuse summa kujundab komisjon, arvestades taotlejate maksimaalseid vajadusi, valdkonna koguvajadust, kultuuriministeeriumi valitsemisala eelarves selleks otstarbeks ette nähtud vahendite mahtu ja hindamiskriteeriume". Ja kultuuriminister teeb määruse järgi taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ehk "ei" või "jah" otsuse. Kuhu sinna vahele mahub ministri otsus toetussummat muuta?

Mina ei tee toetussumma muutmise otsust selle määruse järgi. Mina aktsepteerin täna komisjoni otsust. Küll aga oleme vaadanud üle oma võimalused ja sellel aastal nii-öelda üleminekuperioodi raames teeme otsused täiendavate summade osas.

Kuidas see vormistatakse?

Meil on olemas kultuuriministeeriumis selliste küsimuste lahendamiseks nii-öelda erakorraline komisjon, mis moodustub juhtkonna liikmetest ja selles komisjonis vaadatakse see küsimus üle ja tehakse see ettepanek, millele siis mina omalt poolt alla kirjutan.

Kas see komisjon on juba koos käinud?

Praegusel hetkel ma usun, et vähemalt mitteformaalselt on need arutelud selles komisjonis juba toimunud.

Olete te veendunud, et see komisjon, needsamad kultuuriministeeriumi töötajad, kes selle rahastamiskorra välja töötasid, on teiega nõus? Et teie ette ikkagi tuleb see ettepanek raha anda?

Kultuuriministeerium on väike, väga väike ministeerium. Üldiselt otsused, mida me välja ütleme, arutame eelnevalt omavahel läbi.

Oli teil maja igakülgne toetus ka sellele täiendava raha andmisele?

Loomulikult tuli meil maja sees väga palju arutelusid, sest see ei olnud lihtne otsus ja nagu te ka teate, ministeeriumis on väga palju erinevaid teemasid ja murekohti. Loomulikult valdkonna spetsialistidega seda arutades tekkis ka see küsimus, kuidas see mõjub teistele valdkondadele ja nii edasi. See ei olnud lihtne otsus. Ei inimlikult, ega ka kultuuriministeeriumi poolt. Aga lõpuks, kui me teeme selle otsuse, siis me seisame ühiselt majaga selle taga.