Lõhkeaine tootmine kaitseväele seisab poliitilise otsuse taga

Eestis toodetakse lõhkeainet mäetööstusele ehk kaevanduste jaoks. Kaitseväe jaoks on lõhkeaine eelkõige miinides ja lõhkelaengutes ning nende valmistamiseks vajalik lõhkeaine tuleb sisse osta. Kaitsetööstuse ja pioneeriasjanduse eksperdid ütlevad, et sellise lõhkeaine valmistamiseks kohapeal on vajalik eelkõige poliitiline valmisolek.

Kaitsevägi kasutab Eestis toodetud külgmiini tähisega M-14. See on mõeldud elavjõu ja sõidukite vastu, kuid selles sisalduvat lõhkeainet Eestis ei toodeta. Nüüd, kui sõda Euroopas nõuab aina rohkem sõjamaterjali, suureneb vajadus ka lõhkeaine järele.

"Hetkel on nendel teatud tarneprobleemid, kuna alltöövõtja on Poolas ja tema ei suuda neid miine õigeaegselt lõhkeainega täita," ütles kaitseväe diviisi pioneerijaoskonna ülem, kolonelleitnant Ainar Afanasjev. "Kaitseväelasena ja pioneerina oleks mul kindlasti kindlam tunne, kui lõhkeaine oleks meil Eestis endal olemas - ei pea kellegi teise peale lootma, kui seda on juurde vaja või kiiresti vaja."

Tehnikaülikooli lektor, endine pioneeriohvitser Tõnu Tomberg tõdes, et Eesti keemiatööstusel on eeldused olemas lõhkeaine tootmiseks kaitseväe vajadustele. Sama arvas ka kaitseväge miinidega varustav ettevõte. Küsimus on poliitilises otsuses.

"Seal Ida-Virumaal see praegune VKG - seal ju tehti lämmastikuühendeid. Toluool näiteks, millest TNT-d tehakse - seda on ka võimalik siin Eestis toota. Tuleb leida ainult head tahet," rääkis TTÜ geoloogiainstituudi lektor Tomberg.

"Viru Keemia Grupp on suurepärase võimekusega - tootnud tolueeni, mille nitreerimisel oleks saanud TNT-d toota väga suures koguses. Aga tarvis on eeskätt sellist riiklikku tahet. Ja mitte loota sellele, et Eesti üldises happelises õiguskeskkonnas hakkab ettevõtja seda enda riskidega tegema," ütles Eesti Arsenal OÜ juhatuse liige Jens Haug. "Kui Eestis oleks praegu tehas, siis ta oleks täidetud tellimustega kolmeks aastaks ette," lisas ta.

Lõhkeaine ei ole ainult miinides. Pioneerid kasutavad seda ka tõkete valmistamiseks ja nende lõhkumiseks ning muudeks lõhkamistöödeks - näiteks iganenud laskemoona hävitamiseks.