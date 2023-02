Plaan korraldada olümpiamänge lõhestab Rootsit

Rootsi teeb ettevalmistusi, et saada 2030. aasta taliolümpiamängude korraldusõigus. Paraku on see soov ühiskonna lõhestanud. Ühed leiavad, et olümpiamängud on kallis ja iganenud nähtus, teised, et see annab hoogu riigi majandusele.

Rootsi Olümpiakomitee alustas tasuvusuuringuga, et aru saada, kuidas, kus ja mille eest oleks võimalik seitsme aasta pärast taliolümpiamänge korraldada. Kuigi Rootsi on viimastel aastatel mängude korraldusõigust püüdnud, pole see õnnestunud kuni nüüd palus Rahvusvaheline Olümpiakomitee seda lausa ise, nii ütles Rootsi Olümpiakomitee liige ja tasuvusuuringu juht Hans von Uthmann.

Suur väljakutse ongi see idee oma rahvale maha müüa. Viimati oli avalik arvamus ses suhtes väga madal. Tõenäoliselt oli see see ka üks argumente, miks Stockholm 2026. aasta olümpiast ilma jäi. Kuigi ROKi silmis puudus riigil finantsgarantii ja erasektori toetus polnuks piisav.

Arvamusküsitlus, mille Kantar Public tegi Expresseni tellimusel, näitab, et 42 protsenti on neid, kelle arvates peaks Rootsi taliolümpia korraldama, 41 protsenti on vastu, ülejäänud ei arva midagi.

Uthmann usub siiski, et olümpia panustab Rootsi ühiskonda mitmel viisil. Selleks tuleb tavaliselt ehitada rida uusi ja kalleid rajatisi. Aga Rootsi proovib vastupidi, mahtuda ära olemasolevatesse spordikeskustesse.

Kavas on pöörduda Läti poole, sest Rootsis pole kelgurada ja seda ei ole plaanis ehitada. Puudu on ka nõuetele vastav jäähall. Kuid on olemas areenid, mida saaks ehk kohandada. Kui seda ei ole võimalik Rootsis kulutõhusalt lahendada, peame otsima alternatiive lähipiirkonnas, ütles Hans von Uthmann.

Seesama Kantari küsitlus näitab, et toetus taliolümpiale ongi tugevaim Põhja-Rootsis, kus on maailmatasemel suusakeskused Åre, Östersund, Falun ja Idre, mis on harjunud suurvõistlustega.

On arusaam, et olümpiamängud kulgevad alati kahjumiga, kuid näiteks Pyeongchang, London ja Barcelona said hoopis tohutu tõuke. Paraku on koroonapandeemia ja sõda Ukrainas on viinud selleni, et olümpiat ei taha keegi, lihtsalt - majanduslanguse tingimustes ei jaksa. Aga on ka teisi põhjuseid - Salt Lake City ütles ära, kuna ei soovi 2028. aasta olümpiamänge võõrustava Los Angelesega sponsorlepingute pärast konkureerida. Sapporo ei soovi end esile tõsta kuna Jaapanis kestab veel Tokyo olümpiamängudega seotud altkäemaksuskandaali uurimine. Vancouveril pole raha. Alles ongi vaid Prantsuse-Šveitsi kandidaat Chamonix ja Stockholm.

Viimased talimängud Sotšis ja Pekingis on ka altkäemaksu mainega, lisaks riikide ebademokraatlik olukord. Selles vaates ootab Rahvusvaheline Olümpiakomitee talimängude maine taastamist. Rahvusvaheline Olümpiakomitee on korraldajalinna otsustamise edasi lükanud ja püüab otsida veel kandidaate.