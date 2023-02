Šveits: Vene varade konfiskeerimine on põhiseadusvastane

Šveitsi valitsuse hinnangul ei ole külmutatud Vene varade konfiskeerimine nende riigi seadusandlusega kooskõlas. Valitsuse teade põhineb Šveitsi justiitsministeeriumi töögrupi hinnangule. Vene varade konfiskeerimise vastu on varem sõna võtnud ka Šveitsi pankurite liit.

Šveitsi valitsus teatas kolmapäeval, et varem külmutatud Vene kodanikest eraisikute varade konfiskeerimine õõnestaks riigi põhiseadust ja õiguslikku korda. Šveitsi valitsuse teatel põhines nende otsus Šveitsi justiitsministeeriumi töögrupi hinnangule, vahendas Reuters.

Šveits külmutas Venemaa vastu suunatud sanktsioonide käigus 7,5 miljardi Šveitsi frangi väärtuses Venemaaga seotud varasid.

Bern hakkas analüüsima, et mida külmutatud Vene varadega saaks teha, kuna nii rahvusvahelisel tasandil kui ka Šveitsi parlamendis on pakutud välja, et konfiskeeritud varasid saaks kasutada Ukrainale kasuks.

Šveitsi justiitsministeeriumi töögrupi hinnangul ei oleks Venemaa seotud varade konfiskeerimine ilma kompensatsioonita Šveitsi seadustega kooskõlas. Vene varade konfiskeerimise vastu on varem sõna võtnud ka Šveitsi pankurite liit.

Šveits on varem kiitnud heaks Euroopa Liidu sanktsioonid Venemaa vastu, mille hulka kuulub ka lääneriikide hinnalagi Vene naftale.

Ameerika Ühendriikide võimud ja mitmed Ida-Euroopa riigid on varem survestanud Šveitsi valitsust, et nende külmutatud Vene varad tuleks konfiskeerida Ukraina sõjakahjude kompenseerimiseks.