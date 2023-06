EL on raskustes ligi 200 miljardi väärtuses Vene varade arestimisega

Euroopa Liit on jõudnud järeldusele, et majandusblokk ei saa seaduslikult külmutatud Vene varasid arestida. Selle asemel püütakse neid samu külmutatud varasid ajutiselt kasutada, kirjutas vastava dokumendiga tutvunud Bloomberg.

Euroopa Liit uurib praegu kahe põhilist lähenemist ligikaudu 200 miljardi euro mahus külmutatud Vene keskpanga varade kasutamiseks Ukraina kasuks. Paljud külmutatud varad on maksevahendaja Euroclear valduses ning külmutatud varade pealt tekkinud tulude Ukrainale saatmisest on varem kirjutanud The Financial Times. Külmutatud Vene varad tekitasid selle aasta esimeses kvartalis maksevahendajale ligi 750 miljonit eurot tulusid.

Euroopa Liit tahab selle lähenemise tarbeks Euroopa Liidu liikmesriikide poliitilistelt liidritelt mandaati kui nad järgmisel nädalal Brüsselis kohtuvad. Austria välisminister Alexander Schallenberg samas rõhutas intervjuus Bloombergile kolmapäeval, et ta saab selle debati emotsionaalsusest aru. Samas rõhutas Schallenberg, et Euroopa riigid kaitsevad reeglitepõhist maailmakorda ning ükskõik milline ettepanek peab olema õiguslikult vettpidav, kuna seda võidakse vaidlustada nii Euroopa kui ka Ameerika Ühendriikide kohtusüsteemis.

Mitmed suured pangad kardavad, et külmutatud Vene varade arestimise korral teeb Venemaa nende riigis asuvate lääneriikide varadega sama. Venemaa võib tekitada palju probleeme ka välismaiste pankade kohalikele töötajatele Venemaal. Euroopa keskpank on samas hoiatanud, et kui ollakse valmis kasutama külmutatud varade tekitatud intressitulusid, siis võivad eurost huvitatud välisvaluuta hoiustajad püüda sellest edaspidi loobuda. Keskpanga hinnangul vähendaks riske rahvusvaheline koordineerimine.

Samuti tekitaks Euroopa Liidu hinnangul õiguslikke probleeme ka ajutiselt külmutatud Vene varade investeerimisega seotud tulude Ukrainale saatmine.

Seetõttu on teine variant erimaksustada ettevõtteid, millel on varasid Vene Föderatsioonis ning mis on seetõttu saanud suuri kasumeid. Selle lähenemise eeliseks on asjaolu, et see ei mõjutaks finantsstabiilsust, säilitaks ettevõtete ärimudeleid ning oleks maksustamise mõttes õiglane. Samuti ei mõjutaks see varade õiguslikku seisukorda.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen lubas kolmapäeval Ukraina taas üles ehitamise konverentsil Londonis, et majandusbloki poolt tuleb ettepanek nende varade kasutamiseks enne juuli keskel algavat suvepuhkust.