USA tahab, et Šveits annaks külmutatud Vene varad Ukraina taastamiseks

Ameerika Ühendriikide võimud survestavad Šveitsi valitsust, et viimane suunaks külmutatud Vene varad Ukrainale sõjakahjude kompensatsiooniks, teatas teisipäeval Šveitsi ajaleht NeueZürcher Zeitung.

Ukraina võimud on varem hinnanud, et riigi ülesehitamine läheb maksma vähemalt 750 miljardit dollarit. Kuna sõjategevus veel kestab ja sõjakahjude hulk suureneb, siis kasvab ka sõjajärgseks Ukraina ülesehitamiseks vajalik summa.

Ukraina nõuab, et lääneriikide abil võetakse sõjakahjude taastamiseks raha Venemaalt. Suurim potentsiaalne raha allikas on Vene keskpanga 300 miljardi dollari suurused reservid, mis on Euroopa Liidu ja G7 riikide poolt külmutatud.

Peale Vene keskpanga varade on Euroopa Liidu liikmesriigid külmutanud ligikaudu 19 miljardi dollari väärtuses Vene oligarhide varasid. Šveits on blokeerinud umbes 7,5 miljardi Šveitsi frangi väärtuses Vene varasid ning 15 kinnistut.

Mitme allika kinnitusel survestavad Šveitsi valitsust nii USA kui mitmed Ida-Euroopa riigid.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki rõhutas, et Ukraina sõjajärgseks taastamiseks tuleks kasutada Kremli režiimi ja Vene oligarhide raha, vahendas Ukraina väljaanne The New Voice of Ukraine.

Šveitsi pangandusliidu hinnangul on Šveitsis ligikaudu 200 miljardi dollari väärtuses Vene varasid, kuid need kuuluvad enamuses isikutele, kes ei ole rahvusvaheliste sanktsioonide all.

Kuna võimalik Vene varade konfiskeerimine pole ainult poliitiliselt tundlik, vaid ka õiguslikult keeruline, siis on Šveitsi valitsus seadnud üles töögrupi antud küsimuse uurimiseks.

Ameerika Ühendriikide senat on juba varem kiitnud heaks seaduseelnõu, mille kohaselt võib USA justiitsministeerium Venemaa varasid teatud tingimustel Ukraina kasuks konfiskeerida.