Armeenia ja Türgi välisminister arutasid suhete normaliseerimist

Armeenia välisminister Ararat Mirzoyan käis Türgis ning külastas ka Türgi maavärina tagajärgedega tegelema saadetud Armeenia päästjaid. Tegemist on ajaloolise reisiga, kuna Türgi ja Armeenia diplomaatilised suhted on minimaalsed ning kahel naaberriigil ei ole vastastikku teineteise riigis diplomaatilist esindust.

Armeenia välisministri Ararat Mirzoyani sõnul on maavärinad universaalsed tragöödiad, mis ei tunne riigipiire, teatas Armeenia välisministeerium. Mirzoyani sõnul arutas ta Türgi välisministri Mevlüt Cavusogluga Türgi-Armeenia piiri täielikku avamist ning ühiselt ajaloolise Ani ehk Siiditee silla remonti.

Armeenia välisminister Mirzoyan rõhutas, et nende poolt ollakse valmis täielikult normaliseerima suhted Türgiga ning avama vastastikku diplomaatilised esindused. Sama kinnitas Türgi välisministeerium.

Our meeting today is determined by disaster that claimed many lives,however, being in Türkiye at this difficult moment,I would like to reiterate readiness &willingness ofbuild peace in reg, establish dip rels &fully open border btw #Armenia & #Türkiye. ➡️https://t.co/BYdVbSMtVu pic.twitter.com/1htjeSAvhy