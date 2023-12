Tsahkna soovib ka Eestis armeenlaste massitapmise kuulutamist genotsiidiks

"Eestlased on Armeenia inimestele võlgu selle eest, et me ei ole tunnustanud genotsiidi nende rahva vastu," ütles Tsahkna kohtumisel Armeenia välisministri Ararat Mirzojaniga.

"Tänases maailmas, kus Euroopas toimub agressioon teise riigi vastu ning Venemaa küüditab Ukraina lapsi, ei tohi me aga unustada ja jätta tähelepanuta ajalugu ning sellise käitumisega leppida," vahendas välisministeeriumi pressiteenistus Tsahkna sõnu.

On a meeting with #Armenian foreign minister @AraratMirzoyan I emphazised that it's #Estonian dept to Armenia that we haven't recognized genocide against Armenian people & I will start the process in Estonian parliament.