Sõõrumaa rajab Tallinna sadama äärse mudaparkla kohale elu- ja ärikvartali

Sõõrumaa sõnul on uus arendus tänuavaldus soomlastele, keda sealkandis palju liigub. Kvartali keskmeks saab keskväljak, mille ümber paiknevatel äri- ja kaubanduspindadel soovib arendaja avada just soomlaste seas populaarseid söögi- ja teeninduskohti ning kuhu ootab bürooüürnikeks lisaks eestlastele ka Soome ettevõtteid.

Talsinkiks ristitud elu- ja ärikvartalisse tuleb kokku üle 31 000 ruutmeetri äripinda. Kaubanduseks, teeninduseks ja toitlustuseks on planeeritud üle 14 000 ruutmeetri ning büroopindadeks üle 17 000 ruutmeetri. Kvartalisse rajatakse 301 korterit, kogu kvartali parkimine viiakse maa alla. Piirkonda läbib ka peagi ehitatama hakatav uus trammiliin.

Talsinki kvartali arhitektuuri võidutöö nimi on "Voolav vesi", mille lõid arhitektid büroodest Arhitekt11 ja HGA. Kontseptsioon ja eskiislahendus on juba valmis, hoone detailplaneering on menetluses.

US Real Estate alustab Talsinki kvartali ehitusega 2024. aastal ja kogu keskkond valmib prognoositavalt 2027. aastal.

Ahtri tänava parkla, kuhu tuleb Urmas Sõõrumaa suurarendus Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

US Real Estate on Urmas Sõõrumaale kuuluv kinnisvaraettevõte, mille portfellis on üle 130 000 ruutmeetri üüritavat pinda ja üle 200 000 ruutmeetri arenduses olevat pinda. Ettevõte omab ärikinnisvara, koolimaju ja spordihooneid. Ettevõtte kinnisvaraportfelli koguväärtus on üle 300 miljoni euro.