Eesti vabatahtlikud saadavad Ukraina sõduritele mobiilse pesuruumi

Vanast lilleveoautost ehitasid vabatahtlikud mobiilse pesuruumi. Lilleveoautost, sest kong pidi olema temperatuuri pidav. Et sooja vett saaks ka ilma elektri ja generaatorita soojendada, paigaldati masinasse kaks puukütteahju.

"See on veesärgiga veesoojendamisahi, mis kütab paake. Siia alla on pandud lisaõhupaak, mis reka enda kompressoriga lastakse täis. See on 200-liitrine ja sellest piisab praktiliselt, et suruda vesi kraanidesse ja dušidesse. Kuuris on kaks kantmeetrist lisapaaki, et reservvett koguda. Ja loomulikult annetati meile ka üks konteineritäis küttepuid," kirjeldas MTÜ Vaba Ukraina liige Indrek Herman.

"Ja siis on kaasa pandud ka üks korralik bensiinimootoriga pump ja voolik, et nad saaks jõgedest ja järvedest vajadusel neid paake endal täita," lisas ta.

Sees on lihtne pesuruum. Ukrainlased ei tahtnud endale sauna, sest seal mõnulemiseks sõda aega ei paku. Pesuruumi ja vee kütmiseks kulub paar tundi. Küttesüsteemi ehitas eksperimentaalmetallkonstruktsioone tootev ettevõte. Suitsu on küll näha, kuid generaatori mürin puudub. Auto on vana, sellega peavad ukrainlased arvestama.

"Mingil hetkel kadus ära tagurpidikäik. Siis meil oli oma nali, et nimetame ta ümber rünnaksaunaks – et ainult edasi – või siis remondime käigukasti ära. Aga õnneks töökoda võttis ette ja seal oli ainult käigukastilüliti elektriline viga," rääkis Herman.

"See läheb Kiievisse. Viime ise kohale. Ja kuna see on tellimustöö, siis õiged inimesed saavad selle kätte ka," ütles MTÜ Vaba Ukraina liige Agur Reidla.

Auto värvisid okupeeritud territooriumilt põgenenud ukrainlased. Varem ehitas MTÜ Vaba Ukraina mobiilse riiete ja saabaste kuivati.