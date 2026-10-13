Saudi Araabia pealinna raputasid mitmed plahvatused

Enne seda oli elanike mobiiltelefonidele saadetud sõnum, milles hoiatati õhurünnaku eest. Elanikke kutsuti üles säilitama rahu ja püsima siseruumides.

Huthide vastu võitlev Saudi Araabia juhitud sõjaline koalitsioon teatas samal ajal, et nende väed tulistasid alla Iraani toetatud äärmusrühmituse poolt pealinna suunas välja lastud ballistilise raketi.

"Leidis aset terroristliku huthide relvarühmituse poolt pealinna suunas välja lastud ballistilise raketi kinnipidamine ja hävitamine," ütles koalitsiooni pressiesindaja kindralmajor Turki al-Malki.

Huthid võtsid veidi hiljem omaks õhurünnaku rahvusvahelise lennujaama vastu.

USA suursaatkond Ar-Riyadis teatas esmaspäeval, et Saudi Araabias on kinni peetud Ühendriikide kodanikke, kes filmisid hiljutisi sündmusi riigis.

Saatkond ei täpsustanud, kui palju inimesi kinni peeti või kas nad on vabastatud.

Esindus märkis, et Saudi Araabia võimud hoiatasid eelnevalt, et rakettide ja droonide tõrjumise ning nende tabamuskohtadega seotud teabe filmimine, avaldamine või jagamine toob kaasa õigusliku vastutuse.

Mitmed pealinnas elavad välismaalased on uudisteagentuurile AFP öelnud, et nende tuttavaid peeti kinni hiljutiste sündmuste filmimise ja kaadrite sotsiaalmeedias jagamise eest.

Etihad Airways ja Qatar Airways peatasid lennud Saudi Araabiasse

Araabia Ühendemiraatide lennufirma Etihad Airways teatas teisipäeval, et tühistas lennud Saudi Araabia linnadesse piirkonna ebastabiilse olukorra tõttu. Katari lennufirma Qatar Airways langetas sama otsuse.