Ostlejad vabariigi aastapäeva pidulaua pealt kokku ei hoia

Vabariigi aastapäevaks valmistumine on inimeste seas täies hoos – pidulaud kaetakse traditsioonilise Eesti toiduga ja nagu selgus Tartu turul, siis kokku selle pealt ei hoita.

Tartu turuhoones lehvisid kolmapäeval Eesti lipud ja tunda oli vabariigi aastapäeva meeleolu. Lihamüüja Natalja ütles, et sisseoste 24. veebruariks juba tehakse ja inimesed armastavad jätkuvalt traditsioonilist Eesti toitu.

"Meie müüme sealiha ja kuidas siis üks Eesti laud on ilma sealihata, see on ikka Eesti inimeste lemmiktoit. Ja praegu Eesti maitse raames inimesed rohkem ka külastavad turgu, ikkagi pidulaud tuleb katta," rääkis Natalja.

Seda sõltumata hinnatõusust.

"Näiteks täna oli üks ostja, kes ütles, et pidupäeva puhul tulevad inimesed kokku, lapsed, kokku on neid 17 inimest. Katavad lauda ikka sellega, mis meeldib ehk siis sült tuleb, pasteet sinna lauale ja seapraad. Ikka täitsa kohe nagu teised jõulud," selgitas Natalja.

Turu külastajad ise rääkisid samuti, et hoolimata raskematest aegadest pidupäeval kokku ei hoita.

"Pidupäeval peab ikka see olema, mis kuulub peolauale, ma arvan sedasi. Ma olen kaua aastaid elanud Soomes ja mulle meeldib väga Eesti toit," ütles Milla.

"Ei hoia kokku pidupäeval kindlasti. Sõitsin spetsiaalselt Elvast Tartusse, et osta just turuhoonest head ja paremat," sõnas Alvar.

Tartu Turu juhiabi Maris Kottisse sõnas, et vabariigi aastapäeva eel käib turul tavapärasest rohkem inimesi ja ka müüjad on selleks valmistunud.

"Meie kalahall on pungil Eesti kalast ja eestlane armastab kala ja seda on näha, missugune tung on turuhoones enne pühi," ütles ta.