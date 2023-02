Riigikogu valimisi jälgib umbes 80 välisvaatlejat

Vaatlejad sõidutatakse valimispäeval bussiga jaoskondade tööd jälgima väljaspoole Tallinna. Seekord on valitud Haapsalu, Rakvere ja Maardu.

"Vaatlejaid on lähiriikidest, Skandinaaviast, aga ka kaugemalt – tulla on lubanud Brasiilia valimisametnike delegatsioon, on ka USA-st. Üldiselt jah, üle maailma," ütles riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.

Palju on delegatsioonides neid, kes oma kodumaal valimisi korraldavad. Vaatlejatele pakub lisaks jaoskondade tööle huvi ka elektrooniline hääletamine.

"Praegu tulles nad saavad jälgida häälte avamise protseduure valimispäeval. Aga me enne seda teeme eraldi sissejuhatava infotunni, kus tutvustame, kuidas elektrooniline hääletamine käib," selgitas Koitmäe.

Valimisjaoskondades võtavad kohad sisse nii eelhääletuse ajal kui ka valimispäeval vaatlejad erinevatest erakondadest.

"Riigikogu valimiste ajal on tavaliikmetele pakutud võimalust vaatlejana olla ja kindlasti osad on seda kasutanud. Kandidaadid kindlasti ei osale," ütles Reformierakonna peasekretär Timo Suslov.

Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast lähevad jaoskondade tööd vaatlema aktiivsed liikmed, kes selleks soovi avaldasid.

"Vaatleja vaatleb komisjoni tööd, kuidas toimub hääletamine, kas valimiskasti plommid on õigesti paigaldatud, kas kirjatöö on kõik õige ja fikseeritud, kas kõik on seaduspärane ja ega ei toimu agitatsiooni," rääkis EKRE vaatlejate koordinaator Kadri Vilba.

"Kindlasti on inimesed näinud, et on sellised huvilised, kes on kohal ja neid toiminguid jälgivad. Selle eesmärk ongi tagada toimingute avalikkus ja kontrollitavus, et mida rohkem vaatlejaid, seda parem," ütles Koitmäe.