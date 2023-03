Fotod: purustatud Vene tank liikus järgmise linna ootel hoiule

Kaitseministeerium viis Eesti linnades eksponeeritava Ukrainas purustatud Vene tanki T-72 neljapäeval Tallinnas Vabaduse väljakult hoiule, kuni see transporditakse järgmisesse linna.

Järgmisena kavas olevasse Rakveresse ja Narva tanki ei viida, Jõhvis eksponeeritakse seda ühe päeva ehk 9. märtsil.

"See on praegu hoiul. Edasine eksponeerimine varsti avalikustatakse," ütles Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill. Konkreetset kohta, kus tank hoiul on, muuseum ei avalikusta.

Kokkuleppeid omavalitsustega tanki eksponeerimiseks teeb kaitseministeerium.

Kaitseminister Hanno Pevkur saatis 23. veebruaril omavalitsusjuhtidele kirja, kus selgitas, et ministeerium soovib vrakki eksponeerida alates 25. veebruarist kuni märtsi lõpuni linnades üle kogu Eesti. Järgmiste linnadena oli plaanis tanki eksponeerida ka Rakveres, Jõhvis, Narvas, Tartus, Võrus, Viljandis ja Pärnus.

Narvas oli plaan vrakki näidata 8. kuni 11. märtsini, Narva linnapea Katri Raiki sõnul tank 8. märtsil linna ei saabu. Raiki sõnul Narva mõtestab alles ühe tanki teisaldamist ning tema hinnangul võiks linnas avada hoopis fotonäituse Vene agressiooni põhjustatud kannatustest ja purustustest Ukrainas.

Tanki eksponeerimisega ei nõustunud ka Rakvere linnavalitsus. Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on ajastus selleks halb ning tankivraki näitamise sõnum on jäänud nõrgaks ja arusaamatuks.

Jõhvi nõustus tanki eksponeerima ühel päeval ehk 9. märtsil.

Peale tanki eksponeerimist linnades viiakse see Viimsis asuvasse sõjamuuseumisse. Samasugune väljapanek toimub ka Lätis, Leedus ja Saksamaal.