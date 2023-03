Riigi hinnang era- ja munitsipaalteatrite tasemele selgub tuleval nädalal

Etendusasutustel on neljapäeva õhtuni aega, et öelda, kas nad nõustuvad neile pakutud tegevustoetusega. Kuidas hindas ministeeriumi juures tegutsenud komisjon teatrite kunstilist taset, peaks selguma järgmisel nädalal.

See, et mõned era- ja munitsipaalteatrid saavad raha ootamatult vähe ja teistele naeratab seninägematu päike, sai kultuuriministeeriumile selgeks juba jaanuaris. Siis teatas kultuuriminister Piret Hartman, et osadele ilmajääjatele antakse reservist raha juurde.

Aga läinud aastal paika vaieldud reeglitel ja kõrgesti tunnustatud komisjoni soovitustel põhinev rahastusotsus jäi venima. Kultuuriministri määruse järgi pidi ta toetuste käskkirjad välja kirjutama hiljemalt 2. veebruaril.

Kultuuriministeeriumi asekantsleri Taaniel Raudsepa sõnul kohtus komisjon viimast korda 6. jaanuaril. Ootamatult palju aega kulus aga komisjoni otsuste protokollimiseks. Et teatritel ei jääks palgad maksmata, kandis ministeerium veebruari alguses neile viiendiku oodatavast summast üle.

"Sest numbrilised hinded olid olemas, küsimus oli selles, et kui koherentsed ja kui täpsed need põhjendused on," rääkis Raudsepp. "Selle üle käis veel vestlus, et kuidas lõpp-protokollis need asjad sõnastada."

Protokolli sõnastus on Raudsepa sõnul väga oluline. Asekantsler rõhutas, et protokollist ei saa teada mida ütles üks või teine komisjoni liige. Küll aga peaks tähtis dokument näitama, miks anti mõnele teatrile kokkuvõttes kolm punkti kunstilise taseme kategoorias ja üks punkt piirkondliku kättesaadavuse kategoorias.

"See ei saa olla sõna-sõnaline üleskirjutus, vaid see peab olema selge, täpne, arusaadav," selgitas Raudsepp. "Ja kui lõpuks tuleb pikk dokument, siis peab olema võimalik see läbi lugeda ja aru saada, miks riik sellise otsuse tegi."

Teatritele anti neli tööpäeva

Raudsepp rõhutas, et protokoll peab olema juriidiliselt vettpidav. Suur töö sai tehtud 23. veebruari õhtuks. Siis saadeti igale etendusasutusele tema kohta käiva otsuse eelnõu, samuti sellega kaasas käiv osa protokollist.

Vaba Lava juhi Märt Meose sõnul tuleb ministeeriumi ettepanekule vastata hiljemalt neljapäeva õhtuks. "Kõik menetlustähtajad, mis nad ise on endale pannud, need on kõik ületatud," on Meos nördinud. "Ja siis meie peame vastama kolme või viie päeva jooksul, et kas me oleme sellega nõus või mitte."

Raudsepp nõustus, et ideaalis võinuks teatritele rohkem aega anda. Samas sooviti asjaga tema sõnul kiiresti edasi liikuda.

"Iga teater tutvub praegu enda osaga sellest protokollist, mis on umbes kolm lehekülge teksti. Selle kirjutamine tõepoolest nende jõududega, mis meil on, võttis oluliselt rohkem aega, mis on igaühel lugemiseks," lohutas Raudsepp.

Vabale Lavale pakutakse läinud aastaga võrreldes neljandiku võrra vähem raha. Meos võttis appi advokaadibüroo ja küsis kultuuriministeeriumilt ka teiste kohta tehtud protokolle.

"Kommunikatsioon ministeeriumiga on ikka jooksnud väga sügavasse kriisi. Toimub mingi salatsemine, midagi välja ei anta, teistmoodi ei ole neid võimalik saada," rääkis Meos.

Raudsepp ütles, et keset menetlust ei soovi ministeerium protokolle laiemalt levitada. "See on etendusasutuste endi kaitseks," lisas ta ning tõi näiteks, et võib-olla pole mõni teater päri sellega, mida ütles komisjon tema kunstilise taseme kohta. Praegu on neil veel võimalus vastu vaielda. Siiski kinnitas Raudsepp, et ootama ei pea enam kaua.

"Ma loodan, et järgmise nädala jooksul, sõltuvalt sellest, kui palju vestlust tekib teatritega, saame me selle käskkirja valmis ja ministri allkirja alla," sõnas asekantsler.

Vaidlused võivad veel ees seista

Tollest hetkest saavad avalikuks ka pikalt viimistletud protokollid, kust igaüks võib lugeda komisjoni hinnangut teatrite piirkondlikule kättesaadavusele, eriilmelisusele ja kunstilisele tasemele.

"Kui kuhugi jäävad põhimõttelised vaidlused, siis nende teatrite osad sellesse protokolli ei tule, vaid jäävad ootama, kui need vaidlused saavad lahendatud ja järgneb järgmine käskkiri, mis puudutab neid," ütles Raudsepp.

Meose sõnul teatas Vaba Lava ministeeriumile oma nõusolekust. Samas tuletas ta meelde, et pärast seda, kui minister käskkirja allkirjastab, on neil veel aega seda vaidlustada. Meos meenutas läinud aastat, kui teater 350 000 eurole kohtu toel 50 000 juurde võitis.

"Ka kohus ütles, et tegelikult me võime toetust vastu võtta. See ei tähenda seda, et me ei tohi samal ajal seda toetusotsust vaidlustada," sõnas Meos.

Ta märkis, et ministeeriumi arvutuste järgi võinuks Vaba Lava taotleda kuni miljon eurot. "Loomulikult me selle peale ei läinud. See tähendab seda, et me oleksime pidanud paarsada tuhat eurot tegevusi juurde luuletama ja omama selleks mingeid kokkuleppeid. Me ei teinud seda," ütles Meos.

Tema sõnul küsis teater täpselt nii palju, kui vaja, kuid kokkuvõttes jäi neil näppude vahele väiksem toetus kui läinud aastal. "See on natuke kummaline. Ja kannatasid need, kes tegid adekvaatse taotluse," sõnas Meos.

Raudsepp kinnitas, et ka tema teada saab kõiki haldusakte vaidlustada. Ta märkis ka, et kõigi etendusasutuste jaoks arvutas ministeerium välja minimaalse ja maksimaalse toetuse. Aga niisama suurema summa küsimisest polnuks Raudsepa sõnul abi. Ta meenutas, et komisjon pidi hindama ka plaanitava tegevuse loomingulist taset.

"Kui mina oleksin komisjoni liige ja ma näeksin, et need on sellised plaanid, mis tõenäoliselt ei realiseeru, keegi on tegelenud otse öeldes blufiga, siis ma ka vastavalt hindaksin seda kriteeriumi," ütles Raudsepp.