Lavrov sattus Indias oma sõnavõtuga naerualuseks

Lavrov osales G20 riikide kohtumise kõrval energiateemalises paneelis. Muu hulgas ütles Lavrov, et Moskva energiapoliitika ei toetu enam lääne partneritele.

"See sõda, mida me proovime peatada ja mis algatati meie vastu, kasutades Ukraina rahvast, mõjutas muidugi Venemaa poliitikat, sealhulgas energiapoliitikat. Otsekohene kirjeldus muutuste kohta on see, et me ei toetu enam ühelegi lääne partnerile. Me ei luba neil enam meie torusid õhku lasta," kõneles Lavrov.

Selle peale kostus paneeli kuulajate seast naerupahvakas.