Ida-Virumaal on valimisaktiivsus taas Eesti madalaim

Ida-Virumaa paistis taas silma Eesti madalaima valimisaktiivsusega. Põhjuseks see, et sealsete inimeste arvates ei tunne riik Ida-Virumaa vastu piisavalt huvi.

Alutaguse vallas Mäetaguse mõisa viinaaidas asuvas valimisjaoskonnas andis pühapäeval esimese poole tunniga oma lemmiku poolt hääle kümmekond inimest.

"Riigikogu jääb maainimesele suhteliselt kaugeks. Kohalikud valimised on näidanud palju kõrgemat aktiivsust kui riigikogu valimised," ütles Alutaguse valimiskomisjoni esimees Lehti Targijainen.

Targijainenil endal oli valiku tegemisel muu hulgas abi valimiskompassidest.

"Ma olen olnud pikka aega ühe erakonna toetaja, kuid kahel viimasel riigikogu valimisel olen oma valiku teinud natuke teistmoodi: minu soov on, et riigikokku saaks ka uusi erakondasid," lausus ta.

Keskpäevaks oli maakonnakeskuses Jõhvis sealses kontserdimajas valimispäeval hääletamas käinud sada valijat.

"Andsin oma hääle inimesele, kes oma lubadused ka täidab. Muidugi mitte kohe, sest nagu öeldakse, ega Moskva ka ühekorraga valmis ei saanud. Minu arvates on valimisaktiivsus Ida-Virumaal väike seetõttu, et siin on väga palju vene keelt rääkivaid inimesi, " ütles Tatjana Iljina.

Neli aastat tagasi jagati Ida-Virumaal välja seitse riigikogu mandaati. Valimisealiste kodanike arvu langusest tingituna oli sel korral Ida-Virus parlamendipääsmete arvuks kuus ja neile pretendeeris 65 kandidaati.