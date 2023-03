Saaremaalgi oli seekord valimisaktiivsus väga suur

Kui eelmistel riigikogu valimistel oli saarlaste valimisaktiivsus 60,5 protsenti, siis seekord oli see juba üle 70 protsendi. Mis on toonud inimesed oma kodanikukohust täitma? Kindlasti ei andnud sellele küsimusele ühest vastust ka põgus Saaremaa suurima valimisjaoskonna külastamine.

"Jah, hoolega käivad. On inimesi, kes ütlevad, et nad ei ole 10 aastat valimas käinud," ütles valimiskomisjoni esimees Mati Talvistu.

"Meil oli selline plaan, tulla viimasel minutil. Tükk aega tagasi juba mõtlesime, et pole ammu käinud ja nüüd tuleb ikka see tükk ära teha. Me arutasime pikalt," rääkisid Mati ja Lola.

"Võimalik, et ajad on keerulised ja kriitilised. Ja kõigile läheb korda see, kuidas meie tulevik saab olema ja kelle kätte me oma riigi juhtimise usaldame. Minugi jaoks on see oluline," lausus Margus.

Vähemalt üks asi seoses valimistega muutub aga juba homsest. Ei ole meie linnapildis ja teedel näha enam kirevaid plakateid ja näopiltidega sõidukeid. Oleme jõudnud taas tagasi ligi neli aastat kestvasse halli argipäeva.