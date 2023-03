Kaitsevägi testib uusi snaipripüsse

Eesti kaitseväe snaipripüssid on teenistuses olnud juba üle kümne aasta ja vajavad väljavahetamist. Püsse vajavad ka uued snaipriüksused kaitseväes ja Kaitseliidus.

Testlaskmise käigus kontrollitakse, kas snaipripüssid on ka tegelikult nii head nagu relvatootja oma paberites on lubanud.

"Snaipripüss peab loomulikult olema eelkõige täpne, aga kui me räägime sõjaväerelvast, siis see peab olema töökindel ja igas ilmastikutingimuses vastu pidama," selgitas kaitseväe pearelvur Risto Pärtel.

"Meie ei vaata püssi hinda, meie vaatame, mida see püss teeb ja kui Riigi Kaitseinvesteeringute keskus suudab sellise püssi osta odavalt, siis see oleks suurepärane," lisas ta.

Sirgala harjutusväljal toimus testlaskmine 1200 meetri peale. Püssid on snaiprite puhul tavapärase poltlukuga. Tähtis on hea optika ja termosihik, aga ka relva eluiga ja hoolduskulud. Hanget nõustavad kaitseväe ja Kaitseliidu snaiprid.

"Snaiprid tegelikult on kogu sellesse hankesse oma panuse andnud. Tehnilise poole pealt oleme kooskõlastanud, koos vaadanud otsa kõikidele nende andmetele ja nõuetele, nii et tegelikult võiks öelda, et nad juba täna teavad, millega on tegemist," ütles kaitseinvesteeringute keskuse relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp.

Hanke eeldatavat maksumust kaitseinvesteeringute keskus ei avalda. Relvahanke võitja selgub tänavu kevadel.