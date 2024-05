Sirgala harjutusväli laieneb suletud Viivikonna karjääri arvelt

Viivikonnas hakati põlevkivi kaevandama juba enne teist maailmasõda, ajal, kui põlevkiviõli maailmas hinda tõusis. Nüüdseks on karjäär suletud ja põlevkivi väljaveo kanalid ehk tranšeed on alates eelmisest sügisest täitumas veega.

"Vesi tõuseb. Oleme pumpamise lõpetanud ja eelmisel aastal viimase pumbad välja võtnud. Tänaseks on vesi tõusnud juba 26 meetrit ehk neljakorruselise maja kõrgusele. Ta peaks tõusma veel 4-5 meetrit 30 meetrini. Arvame, et aasta pooleteise pärast on ta nii kõrge," ütles Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola.

Viivikonna kaevandusala on üle antud kaitseministeeriumile ja sinna laieneb Sirgala harjutusväli, mis on samuti rajatud endisele karjäärialale.

Viivikonna karjäär ja Sirgala harjutusväli. Autor/allikas: Risto Paenurm

"Praktikas tähendab see seda, et kui Ida-Virumaal praegu puuduvad suuremate laskmiste manöövervõimalused, siis pärast seda kui me harjutusvälja välja arendame, saame me seal seda tegema hakata," rääkis kaitseinvesteeringute keskuse harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

Kui karjäärialale tekkivad veeribad on silmale ilusad vaadata, siis kaitseväe jaoks on nad pigem segavaks faktoriks.

"Kogu oma tegevuse me peame läbi viima tranšeede vahel paiknevate platoode peal ja need tranšeed, mis vett täis lähevad, seal me oma tegevusi teha ei saa," nentis Kalmaru.

Laienenud harjutusvälja piirid on plaanis tähistada tuleva aasta lõpuks.

Huvilistele on ligipääs Viivikonna kaevanduspiirkonda avatud. Liikuda tuleb seal aga lahtiste silmadega, kuna lisaks kaitseväe Sirgala harjutusväljale on seal lähistel ka Narva põlevkivikarjäär. Sealt veetakse põlevkivi välja veel kümmekond aastat.