Erdogan kuulutas 14. maiks välja ennetähtaegsed valimised

"Meie rahvas läheb 14. mail valima oma presidenti ja parlamendiliikmeid," teatas Erdogan.

Erdogani sõnul viidi valimised varasemaks, kuna 18. juunil toimuvad eksamid ja palverännakud. Valimistest võib kujuneda aga Erdogani jaoks tõsine proovikivi. Kuueparteiline opositsiooniliit nimetas esmaspäeval oma presidendikandidaadiks Kemal Kilicdaroglu, vahendas Reuters.

Veebruaris toimusid Türgis võimsad maavärinad, seetõttu hukkus umbes 50 000 inimest. Erdogan ütles, et tema valimiskampaania keskendub riigi taastamisele. Ta väitis, et kõik tema kodupartei kandidaadid peavad tegema "helde" annetuse hädaolukordade lahendamise ameti (AFAD) maavärinafondi.

Küsitlused näitavad, et opositsioon on praegu veidikene populaarsem kui Erdogani võimuliit. Opositsioon lubab muuta Erdogani poliitikat majanduse, kodanikuõiguste ja välispoliitika vallas. Opositsiooni teatel on tegemist riigi 100-aastase ajaloo kõige tähtsamate valimistega.

Erdogan on riiki juhtinud kaks aastakümmet, 2018. aastal valiti ta presidendiks tagasi koos laiendatud presidendivolitustega, mis talle üleriikliku referendumi käigus anti.