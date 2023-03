Eesti saadab Ukrainale snaiperrelvi ja erivarustust

Eesti uusim abipakett sisaldab poolautomaatseid vintpüsse, snaiperpüsse, sihikuid, binokleid, laskemoona, individuaal- ja erivarustust, patrullpaate ja soojuskaameraid. Lisaks annetatakse meditsiinivarustust. Kokku on sõjalise abi väärtus 494 300 eurot. Varustuse annetamisega ei kannata kaitseväe väljaõppe- ega sõjaajavõimed.

"Eile arutasime koos liitlastega Ramsteini formaadis Ukraina abistamise hetkeseisu ja on selge, et Ukraina toetamisel kusagilt lisaaega võtta ei ole. Meie suur algatus on suunatud Euroopa Liidu ühisele miljoni suurtükimürsu hankimisele, ent jätkata tuleb ka väiksemate, täpselt sihitud abipakettidega. Sellest ka meie tänane otsus suunata seekordne abipakett, jätkuna eelmisele, just eriüksuste varustusele ning snaipritele," ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Eesti on andnud Ukrainale sõjalist abi ligi 400 miljoni euro väärtuses ehk enam kui üks protsent SKP-st. Varasemalt on Eesti annetanud näiteks Javelin tankitõrje raketisüsteemi rakette, haubitsaid, tankitõrjemiine, tankitõrjegranaadiheitjaid, miinipildujaid, sõidukeid, sidetehnikat, meditsiinitarvikuid, isikukaitsevahendeid (kiivrid jm.) ja kuivtoidupakke. Koostöös Saksamaaga on Eesti Ukrainale annetanud kaks välihaiglat ja meditsiinitarbeid väärtuses ligi 15 miljonit eurot. Kolmanda välihaigla annetab Eesti Ukrainale koostöös Hollandi ja Norraga, kes toetasid projekti 7,8 miljoni euroga.

Annetatud varustuse plaanib kaitseministeerium esitada hüvitamiseks Euroopa rahurahastu kaudu, kust seniste otsuste põhjal saab Eesti tagasi 156 miljoni euro ulatuses hüvitist.

Kaitseliit saadab Ukrainasse veel ühe saunakompleksi

Kaitseliit teatas, et reedel asub Tartust Ukraina poole teele juba teine võitlevatele rindeüksustele ehitatud mobiilne sauna- ja pesumaja kompleks MTÜ Saunad Ukrainasse poolt. Kompleks suudab ühes päevas pakkuda sauna ja pesemise võimalust 50-60 võitlejale ning puhtaks pesta 50 vormikomplekti.

Projekt sai alguse eelmise aasta sügisel ja tulenes vajadusest leevendada talve saabudes karme rindeolusid.

"Sama oluline kui end pesta ja üles soojendada on võitlejate jaoks võimalus end saunalaval pingest maha laadida ja kogeda inimlikku puhkehetke," seisis Kaitseliidu pressiteates.

Esimene kompleks saadeti Karpatska Sitš nimelisele üksusele 2022 detsembri lõpus. Eesmärk on Ukraina armeele valmistada kokku kümme kompleksi, mis kokku suudaks igas kuus teenindada vähemalt 5000 võitlejat.

Iga uus saun-pesumaja valmib koostöös konkreetse pataljoniga, et arvesse võtta üksuse reaalseid vajadusi. Reedel teele asuva saunakompleksi saab Krimmi tatarlaste vabatahtlikest võitlejatest koosnev pataljon. Nende soovil koosneb see kahest üksteise külge haagitavast konteinerist, mida transpordib üks sõiduk. See teeb võimalikuks üksuse kiirema reageerimise ja efektiivsema ümberpaiknemise.

Iga kompleksi tehnilise lahenduse eest vastutab projekti üks eestvedajatest HUUM OÜ, kelle üleskutsel on algatusega liitunud mitmed nimekad Eesti saunatootjad. Konteinerisse mahutatud saunamaja on valmis ehitanud Saunasell OÜ.

Saunakomplekside rindele viimise idee algatasid Kaitseliidu Toompea malevkond, MTÜ Slava Ukraini ja HUUM OÜ. Tänaseks on sellest välja kasvanud iseseisev MTÜ Saunad Ukrainasse.