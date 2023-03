Erdogan: Türgi alustab Soome NATO-ga liitumise ratifitseerimist

Türgi president teatas reedel, et Türgi on otsustanud alustada Soome NATO-ga liitumise ratifitseerimise protsessiga. Samas Rootsi NATO-ga liitumise üle veel kõnelused käivad, sõnas Erdogan.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan kinnitas reedel ühisel pressikonverentsil Soome presidendi Sauli Niinistöga, et Türgi on otsustanud alustada Soome NATO-ga liitumise ratifitseerimise protsessiga. Rootsi osas veel kõnelused käivad, sõnas Erdogan.

Türgi president tänas pressikonverentsil ka Soomet maavärina tagajärgedega tegelemiseks mõeldud abi eest, vahendas Yle. Erdogan samas kritiseeris Rootsit, kes pole tema sõnul andnud Türgile üle isikuid, keda Türgi peab terroristideks.

Sauli Niinistö tänas Erdogani ratifitseerimise alustamise lubaduse eest ning kinnitas, et tegu on kogu Soome jaoks olulise küsimusega. Niinistö lisas, et tema hinnangul ei ole Soome NATO liikmesus Rootsita täielik ning kinnitas, et rootslased on toredad inimesed.

NATO kaitseallianssi kuulub 30 riiki ning siiani on kõikide liikmesriikide parlamendid peale Türgi ja Ungari kiitnud heaks Soome ja Rootsi taotlused kaitsealliansiga liitumiseks.

Eraldiseisvalt otsustas Ungari valitsuserakonna Fideszo parlamendifraktsioon, et Soome ja Rootsi NATO-ga liitumise avalduste ratifitseerimise hääletus on kavas 31. märtsil, vahendas Ungari meedia.