Türgi parlament ratifitseeris Soome NATO-sse vastuvõtmise

NATO kaitseallianssi kuulub 30 riiki. Varem olid ka kõikide teiste liikmesriikide parlamendid peale Türgi kiitnud heaks Soome taotluse kaitsealliansiga liitumiseks. Ungari parlament kiitis esmaspäeval heaks Soome vastuvõtmise NATO-sse.

Kuigi Soomega koos esitas NATO-ga liitumise taotluse ka Rootsi, on Türgi olnud tõrges Rootsi taotlust ratifitseerimast. Türgi president on öelnud, et Rootsi NATO-ga liitumise üle veel kõnelused käivad.