Leedo: Saaremaa Lihatööstusel pankrotiohtu ei ole

200 töötajaga lihatööstuse omanik Vjatšeslav Leedo tunnistas, et viimased kriisid on viinud ettevõtte keerulisse seisu. Ainuüksi eelmisel aastal pidi Saaremaa Lihatööstus maksma elektri eest varasemaga võrreldes ligi poolteist miljonit eurot rohkem, mis on samas suurusjärgus ettevõtte ühe kuu käivega. Praegu saneerimisprotsess käib, kaua sellega läheb, ei osanud Leedo Margus Mullale antud intervjuus ennustada.