Haapsalus sattus kuus inimest vingugaasimürgistuse tõttu haiglasse

Kell 13.49 sai häirekeskus teate, et Haapsalu linnas Oja tänaval ühes tootmishoones hakkas viiel inimesel halb. Helistaja sõnul toodi kannatanud kohe õue.

Kohale jõudnud päästjad tuvastasid inimestel vingugaasimürgistuse.

Suitsusukelduslüli sisenes hoonesse, et ruumid üle kontrollida ning leida mürgistuse tekkepõhjus. Selgus, et mingil põhjusel oli hoone ventilatsioonisüsteem ennast välja lülitanud. Kuna seal sõideti tõstukite ja traktoritega, ei väljunud heitgaasid enam ruumidest, mistõttu said inimesed mürgistuse.

Päästjad asusid ruume ventileerima ning avati ka suitsuluugid, samal ajal mõõdeti kogu aeg vingugaasi taset õhus.

Hoonest evakueeriti kokku 27 inimest, kellest kuus viidi haiglasse, ülejäänud inimesed lubati koju, kuid kiirabi palus neil oma tervist jälgida ning kaebuste tekkimisel pöörduda erakorralise meditsiini osakonda.

Sündmusest teavitati ka tööinspektsiooni.

Päästjad selgitasid omanikele olukorda ja õnnetuse tekkimise põhjuseid ning lubasid õhtul ja teisipäeva hommikul minna uuesti näitusid kontrollima.

Päästesündmusega tegelesid Haapsalu ja Risti päästjad.

Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektori Raido Metsa sõnul näitab see sündmus, kui tähtis on tootmisruumides, kus töötavad heitgaase eraldavad masinad, tagada õhuvahetus.

"Erilist rõhku tuleb pöörata ventilatsioonisüsteemide hooldusele, et tagada nende töökindlus," sõnas Mets.

Vajadusel tuleb ruumidesse paigaldada vingugaasiandurid või mõni muu süsteem, mis annaks inimestele ohust märku, sest vingugaas on lõhnatu, maitsetu ja värvitu gaas.