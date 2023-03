Vene võimud otsisid Memoriali töötajate kodud läbi

Vene võimud otsisid läbi kuue inimese kodud, kes on seotud Memorali tegevusega.

"Praegu tulid nad paljude Memoriali töötajate kodudesse. Kutsuti advokaadid," teatas suletud inimõigusorganisatsioon sotsiaalmeedias.

Memoriali teatel toimus läbiotsimine ka organisatsiooni endise juhi Jan Ratšinski kodus. Uurimine on seotud 3. märtsil algatatud kriminaalasjaga, mis käsitleb natsismi rehabiliteerimist internetis, vahendas Interfax.

Vene ülemkohus andis 2021. aasta detsembris korralduse sulgeda Memorial.

Memorial on Venemaa tuntuim inimõigusorganisatsioon ja see asutati 1989. aastal. Organisatsioon on väsimatult võidelnud inimõiguste eest. Rühmitus on katalogiseerinud aastaid Nõukogude Liidus toime pandud kuritegusid, eriti andmeid Gulagi kohta.

Memorial sai 2022. aastal Nobeli rahupreemia.