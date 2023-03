Riigikohtu esimees toetab riigikohtuniku kandidaadina Vahur-Peeter Liini

Kõve märkis riigikohtu teatel, et Liinil on juba pikk töökogemus kohtusüsteemis ja paralleelselt on ta tegutsenud ka õppejõuna. "Ootan Vahur-Peetri panust tsiviilkolleegiumisse iseäranis menetlusõiguse ja tööõiguse eksperdina," ütles riigikohtu esimees.

Vahur-Peeter Liin on praegu Tartu tingkonnakohtu kohtunik, kuid ta on viidud ajutiselt üle justiitsministeeriumisse, kus ta tegeleb nõunikuna menetlusõiguse küsimustega. Varem on Liin olnud ametis Tallinna ringkonnakohtu ja Tartu maakohtu kohtunikuna ning enne seda riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunikuna.

Alates 2009. aastast on Liin tegutsenud ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõuna ning ta on avaldanud teadustöid eraõiguse ja konstitutsiooniõiguse teemadel. 2021. aastat kuulub ta Eesti Kohtunike Ühingu juhatusse.

Riigikohtu liikme koht vabaneb 1. oktoobrist 2023, sest riigikohtunik Tambet Tampuu jääb pensionile. Vabanevale ametikohale kuulutati välja avalik konkurss, millel osales kolm inimest.

Riigikohtuniku ametisse kinnitamise otsustab Riigikogu.