Tansaanias levib surmav Marburgi viirus

Tansaania loodeosas Kageras levib surmav Marburgi viirus. Marburgi viiruse vastu puuduvad vaktsiin ning viirusevastane ravi, kuid sümptomite leevendamisega võib ellujäämise tõenäosus kasvada. Viirusesse nakatudes on patsientide suremus kuni 88 protsenti.

Tansaania võimud teatasid teisipäeval, et riigi kirdeosast Kagera piirkonnast leiti haruldase, kuid surmava Marburgi viiruse juhtumeid. Viiruse levik sai kinnituse peale laboriproove, teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO).

Tansaania rahvatervise laboratoorium otsustas mitme haige proove analüüsida peale seda kui ilmnes, et kaheksal inimesel tekkisid mitmed sümptomid ning nendest viis suri. Haigeks jäänud inimeste sümptomite hulka kuulus nii palavik, oksendamine, veritsemine kui ka neerupuudulikkus. Lisaks neile tuvastati 161 kontaktset inimest, kes on praegu jälgimise all.

WHO Aafrika direktori Matshidiso Moeti sõnul teeb Maailma Terviseorganisatsioon Tansaania võimudega koostööd haiguspuhangu kontrolli alla võtmise meetmete kiireks laiendamiseks. Moeti sõnul tuleb teha tööd, et Marburgi viiruse puhang kiirelt lõppeks.

Maailma Terviseorganisatsioon saadab Tansaania Kagera provintsi erimeeskonna, et kohapeal saaks läbi viia täiendavaid epidemioloogilisi juurdluseid.

Tansaania Kagera piirkond asub riigi loodeosas ning seda ümbritsevad idast Victoria järv, põhjast Ugada ning läänest Rwanda ja Burundi. Tansaanias ei ole Marburgi viirus teadaolevalt varem levinud. Marburgi viirus on väga virulentne ehk levib kergesti ning haigestunutest võib kuni 88 protsenti haiguse tõttu surra. Marburgi viirus on pärit samast viirusetüvest, mis põhjustab Ebola haigust.

Marburgi viirus avastati 1967. aastal ning see on varem levinud nii Marburgi kui ka Frankfurdi laborites Saksamaal kui ka Jugoslaavias. Tollal haigestus 31 inimest, kellest seitse hukkus. Esimesed haigestunud inimesed puutusid kokku Ugandast imporditud Aafrika roheahvide (Chlorocebus sabaeus) koeproovidega.

Marburgi viirusele ei ole vaktsiine ega viirusvastast ravi. Samas on võimalik viirusesse haigestunutele pakkuda toetavat ravi andes neile piisavalt vedelikke. Samuti parandab viiruse üleelamise tõenäosust konkreetsete haiguse sümptomite leevendamine.

WHO riskianalüüs hindas 2022. aasta sügisel, et Tansaanias on nakkushaiguste leviku risk kõrge.