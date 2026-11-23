Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu esmaspäeva Rostovi oblastis asuvat Novošahtinski naftatehast. Rajatise lähedal elavate pealtnägijate jäädvustatud videokaadritel on näha öötaevas kumavat tulekahju ning taustal on kuulda Vene õhutõrje tegevust.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 23. novembril kell 5.40:

- Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Rostovi oblastis;

- Venemaa õhurünnakutes Kiievi oblastis hukkus pühapäeval vähemalt 12 inimest;

- Briti minister nimetas Putinit lihunikuks.

Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Rostovi oblastis

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu esmaspäeva Rostovi oblastis asuvat Novošahtinski naftatehast. Rajatise lähedal elavate pealtnägijate jäädvustatud videokaadritel on näha öötaevas kumavat tulekahju ning taustal on kuulda Vene õhutõrje tegevust.

Ukraina avalike allikate seirekanalid Exilenova+ ja Supernova+ teatasid, et Ukraina kontrolli all olevast territooriumist umbes 200 kilomeetri kaugusel asuv naftarajatis põleb pärast Ukraina droonilööki.

Moment of attack in Novoshahtinsk https://t.co/JvfozBZ7x9 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 23, 2026

Venemaa opositsiooniline uudistekanal Astra teatas linnas kõlanud arvukatest plahvatustest ja märkis, et piirkonna elanike sõnul oli rajatise põleng näha paljude kilomeetrite kaugusele.

Tegemist on olulise Lõuna-Venemaal asuva naftatehasega, mille aastane töötlemisvõimsus ulatub ligi 7,5 miljoni tonnini. Tehas on varemgi langenud Ukraina rünnakute sihtmärgiks.

Õhulöök on järjekordne Ukraina rünnak Venemaa energiarajatiste vastu, mille eesmärk on vähendada Moskva naftatulusid ja kahandada Vene vägede kütusevarusid.

Kuna Kiiev jätkab Venemaa energiarajatiste pommitamist, siis on Moskva naftatoodang märgatavalt langenud. Alates oktoobri lõpust on Ukraina löögid Venemaa naftatöötlemistehaste pihta vähendanud riigi toornafta töötlemismahte 45 protsendi võrra, teatas uudisteagentuur Reuters 18. novembril.

Venemaa õhurünnakutes Kiievi oblastis hukkus pühapäeval vähemalt 12 inimest

Võimud hoiatasid, et rusude all võib olla veel ohvreid.

Ukraina inimõiguste volinik Dmõtro Lubinets nimetas rünnakut osaks Venemaa genotsiidisõjast Ukraina vastu.

"Maailm peab lõpetama kõrvalevaatamise. Mõistke see terror hukka, võtke Venemaa vastutusele ja tegutsege kohe, et peatada süütute ukrainlaste tapmine," ütles Lubinets sotsiaalmeedias.

Briti minister nimetas Putinit lihunikuks

USA presidendi Donald Trumpi jutud sõprusest Kremli juhi Vladimir Putiniga on viimastel päevadel pälvinud teravat kriitikat, millega ühines Suurbritannia minister Hamish Falconer.

Väljaande teatel nimetas valitsustevaheliste suhete ja Euroopa suhete riigiminister Falconer Putinit lihunikuks ning mõistis teravasõnaliselt hukka Venemaa barbaarse ja ebaseadusliku sõja.

"Hind osutus äärmiselt kõrgeks ja riigi jaoks, keda see inimene esindab, vaevalt see kõrgem saakski olla. Venemaa kannatab kohutavalt sõja tõttu, mis on ebaseaduslik. See on julm. See jätab Vene noored ilma paljudest võimalustest, mida kuuleb otse neilt endilt," rääkis minister intervjuus.

Falconer toonitas, et Venemaa president ei ole ei tema ega ka Ühendkuningriigi sõber.

"Nii et kas Vladimir Putin on minu sõber? Ei. Ja ta ei ole ka Suurbritannia sõber," sõnas minister.