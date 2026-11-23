Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon keskendub täna avalikul istungil küsimusele, miks ei loobunud sotsiaalminister Karmen Joller õigel ajal oma perearsti nimistust ning kas ta võis kasutada ministriametit enda huvides, et algatada seadusemuudatus, mis võimaldaks tal nimistu säilitada. Kell 13.15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Istungile on kutsutud sotsiaalminister Karmen Joller, sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuste osakonna esmatasandi tervishoiu ekspert Tiina Unukainen ja õigusosakonna õigusala juht Susanna Jurs, tervisekassa juhatuse esimees Siiri Lahe, esmatasandi portfelli juht Liis Kruus ja õigusteenuse jurist Kaija Märtin ning terviseameti esindajad.

Erikomisjoni esimehe Anastassia Kovalenko-Kõlvarti (Keskerakond) sõnul tekitab ministri tegevus tõsiseid kahtlusi huvide konflikti kohta. "Kehtiva seaduse järgi võib perearsti pikaajaline asendamine kesta kuni aasta, misjärel peaks tervisekassa perearstilt nimistu ära võtma. Minister Joller oma nimistust aga õigel ajal ei loobunud ja rikkus enam kui seitse kuud seadust," lausus ta.

"Tuleb selgitada, kas terviseamet või tervisekassa juhtis ministri tähelepanu seadusest tulenevatele nõuetele ja nõudis võimaliku rikkumise lõpetamist, ning miks tervisekassa nimistut ära ei võtnud," lisas komisjoni esimees.

Kuna Joller on ka tervisekassa nõukogu esimees, tuleb Kovalenko-Kõlvarti sõnul kontrollida, kas ta võis seda ametipositsiooni nimistu säilitamiseks ära kasutada.

Lisaks algatas Jolleri juhitav ministeerium seadusemuudatuse, mille järgi saaks perearsti asendamine kesta tema näiteks ministriks või riigikogu liikmeks olemise aja lõpuni.

"Tuleb välja selgitada, kelle algatusel ja kuidas see seadusemuudatus valmis ning milline oli ministri isiklik roll selle väljatöötamisel. Praegu jääb mulje, et kui minister sai aru, et ta peaks oma nimistust loobuma, ei algatanud ta esiti mitte nimistust loobumist, vaid seadusemuudatuse, mis võimaldaks tal nimistu alles jätta," ütles Kovalenko-Kõlvart.