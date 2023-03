Tallinna popimatesse gümnaasiumidesse teevad katseid tuhanded noored

Populaarsemate Tallinna koolide gümnaasiumiklassidesse on tuhandeid soovijaid ehk ühele kohale kandideerib seitse-kaheksa noort. Samas on ka neid, kes teevad koolikatseid vaid oma lõbuks ja suure konkursiga kooli õppima minna ei soovigi. Statistika järgi vajab Tallinnas õppekohti umbes 3600 õppurit.

Tallinnas korraldavad neli kesklinnas asuvat munitsipaalkooli – reaalkool, 21. kool ja Tallinna inglise kolledž ja Gustav Adolfi gümnaasium (GAG) – ka sel aastal gümnaasiumi astumise ühiskatsed. Kokku osales märtsi keskel teadmisi võrdleval testil 2235 noort, kes saavad testi tulemused ja selle, kas nad pääsevad edasi vestlusvooru, teada sel reedel kell 16.

Noored said panna koolid eelistuste ritta ja kõige enam õpilasi valis oma eelistuseks GAG-i. "Meie kooli oli märkinud oma esimeseks eelistuseks 47 protsenti testi teinud õpilastest, mis teeb kokku 1047 noort. Teiseks eelistuseks on meie kooli märkinud 706 õpilast," rääkis GAG-i gümnaasiumiosa õppejuht Moonika Tambik. Koolikohti on GAG-i gümnaasiumiosas 145 noorele.

Tambiku sõnul kõik, kes testil osalevad, ei soovigi kooli vahetada. "Meil on testi tegijaid ka näiteks Tartust ja Pärnust, kuid nad tulevad kohalikest n-ö headest koolidest, ja tahavad ilmselt ennast lihtsalt proovile panna. Ma ei mäleta aga, et Tartu Miina Härma gümnaasiumist oleks keegi reaalselt meile õppima tulnud," meenutas Tambik.

Tambik nendib, et GAG-i esimeseks valinud noorte arvu põhjal tundub tõesti nii, et nende kool on tänavustel nelja kooli katsetel kõige populaarsem. "See on nii, sest meil on lai õppesuundade spekter," sõnas Tambik. Kokku on GAG-is kaheksa eri suunda ja Tambiku sõnul on kõige populaarsem ettevõtluse suund. "Samas keskkonnateaduste suuna vastu on huvi pigem tagasihoidlik, mis on üllatav, sest tegemist on ju nii kaasaegse teemaga," sõnas Tambik.

Tallinna 21. kooli on oma esimeseks valikuks märkinud 560 testi teinud noort, ütles kooli õppejuht Raido Kahm. Kool saab kohti pakkuda 115–116 õpilasele.

21. koolis on gümnaasiumis kolm paralleeli, kus on õppesuunad nagu reaal-ja loodusainete õppesuund, inglise keele ja rahvusvaheliste suhete õppesuund ja sotsiaal-humanitaarainete õppesuund. "Kõigil suundadel on võrdselt huvilisi, võib öelda aga, et humanitaarvaldkond huvitab rohkem tüdrukuid ja reaalteaduste suund võrdselt poisse ja tüdrukuid. Õppima pääsemisel ei loe aga mitte niivõrd kandidaatide arv, vaid kui palju on seal tõsiseid kandidaate. Reaal- ja loodusainete õppesuunal on näiteks kandidaate vähem, kuid konkurents on väga tugev," sõnas Kahm.

Nagu GAG-is peavad 21. koolis põhikooli lõpetanud õpilased samuti katsed sooritama. "Katsete korraldamiseks on Tallinna kesklinna koolidel kõigil üks ja sama põhjus: soovijaid on väga palju ja piirkonnas on ka palju põhikoole ja kuhu peaksid minema siis seal õppinud noored. Seetõttu on see konkurss aus," sõnas Kahm.

Tema sõnul saab 21. kool gümnaasiumiklassid komplekteeritud juuniks.

Vanalinna Hariduskolleegiumis tegi teadmiste testi 600 noort, praegu on koolis käimas vestlused ja eriala katsed. Vastu võetakse 130 noort.

"Tänavu tuli avaldusi vähem kui varasematel aastatel, meil on olnud avaldusi ka 800 ligi," ütles kooli sekretär Mairi Aas.

Tallinna prantsuse lütseumis võetakse gümnaasiumiosasse kandideerijatelt avaldusi alles vastu. "Vastuvõtt kestab 20. aprillini, vaheseisu ei oska praegu veel öelda. Eelmisel aastal tuli meie 72 koolikohale 300 avaldust," sõnas kooli direktor Peter Pedak.

Üks populaarsemaid Tallinna munitsipaalkoole, mis asub väljaspool kesklinna, on 32. keskkool, kuhu soovis astuda 1104 noort. Mustamäel asuva kooli kantselei andmetel saab kool pakkuda kohti 144 noorele, kes hakkavad õppima neljas klassis. "Kool on populaarne ja nii suur soovijate hulk on meil tavapärane," öeldi kooli kantselist. Kuuldavasti teeb kooli noorte hulgas populaarseks teatri õppesuund.

Test 32. keskkooli pääsemiseks toimus veebruaris ja praegu on käimas kandidaatidega vestlused, mis kestavad aprilli keskpaigani.

Riigigümnaasiumidesse samuti suur tung

Harjumaa ja Tallinna ühiskatsetele registreerunute statistika näitab, et suur tung on ka nendesse koolidesse. Kõige enam soovijaid on Mustamäe riigigümnaasiumisse, mille on oma esimeseks valikuks märkinud 1095 noort. Kokku soovib sinna kooli 2490 noort, kohti sinna on 360. Pelgulinna riigigümnaasiumisse soovib esimese valikuna 581 noort ja kokku on 360 kohale kandidaate 1830 õpilast.

Sisseastumistest Harjumaa ja Tallinna riigigümnaasiumidesse toimub 1. aprillil.

9. klassis põhikooli riikliku õppekava alusel õppivate õpilaste arv on statsionaarses õppes 14 553, neist Tallinnas õpib 4822.

Viimaste aastate lõikes jätkab üldhariduses õppimist Tallinna linna kontekstis keskmiselt 75 protsenti õppuritest. Keskmiselt 25 protsenti õppuritest jätkab Haridussilma andmetel kutse(kesk)hariduses.

Statistika järgi vajab Tallinnas kohta umbes 3600 õppurit. Tallinna linna munitsipaalkoolide 10. klasside statsionaarses õppes õpib hetkel 3159 õpilast.

"Kui Tallinn jätkab samas mahus vastuvõttu ja riik loob Tallinna 10. klassidesse juurde 900 õppekohta, siis on kokku seega üldhariduse 10. klasside statsionaarses õppes 4000 õppekohta ehk kõikidele soovijatele, kes ka sisseastumiskatsed edukalt läbivad, on õppekohad tagatud," ütles haridusministeeriumi kommunikatsiooniekspert Anni Eerik.