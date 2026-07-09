Tartus on suurem osa gümnaasiumisse astujaid omale õppekoha leidnud

Suur enamus Tartus gümnaasiumisse astujatest on endale koha leidnud, kui Tartusse sissekirjutatud noortest pole gümnaasiumikohta leidnud 158. Enam võttis õpilasi vastu Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium

Tartu gümnaasiumitesse soovijatele hakkab sisseastumiskatsete ja kohapakkumisootuse kadalipp läbi saama. Mitu kooli, sealhulgas ka Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium, on oma 10. klassi nimekirjad lukku löönud.

"Meil on üheksa paralleeli. Linna poolt on kehtestatud kohtade arv 324 ja on lubatud 10 protsenti võtta juurde, nii et tänase seisuga on meil 347 õpilast. See tähendab, et igas klassis 38 õpilast," ütles kooli direktor Merike Kaste.

Sel suvel lõpetas Petersonis gümnaasiumi kaheksa paralleeli. Seetõttu on kool sügiseks juurde palganud õpetajaid. Lahendada tuleb veel ka näiteks toitlustamise ja tunniplaaniga seotud küsimusi.

Esimese hooga ei saanud oma kümnendikke nimekirja kokku aga näiteks Tartu Annelinna gümnaasium, kus käib praegu jätkuvastuvõtt. Kooli direktori Hiie Asseri sõnul on 108-st õppekohast on täitmata veel mõnikümmend.

"Meie enda õpilased, kes varem on olnud kindlasti meie kooli gümnaasiumisse astujad, me oleme neile põhikoolis nii hästi eesti keele selgeks õpetanud, et nende konkurentsivõime eesti koolidesse on oluliselt paranenud. Ent sama arvukalt ei ole eesti koolide õpilased meie kooli üles leidnud," selgitas ta.

Kui Annelinna on õpilasi tulemas ka Valgast, Mustveelt ja Paidest, siis Petersoni gümnaasiumisse sissesaanud jagunevad ära 65 erineva kooli vahel üle Eesti.

"Eesti pered on väga hariduse usku, sellepärast et, kui vaadata Tartu linna üüre - meil ei ole ju Tartus ühiselamuid - millega saadetakse siis lapsed elama linna, otsitakse elamiskohta, makstakse toit, makstakse igapäevased kulutused kinni - need ei ole väiksed summad," sõnas Kaste.

Ka Tartu üldine statistika näitab linna haridusosakonna analüütiku Katrin Parve sõnul, et ligi kolmandik Tartu gümnaasiumitesse soovijaid on väljastpoolt ülikoolilinna.

"Tartu sissekirjutusega on praegu ca 64 protsenti, aga tuleb arvestada põhikoolilõpetajaid on Tartus juba ka teisest omavalitsusest - ca 13 protsenti. Selline 200 last oli meil 1500 põhikooli lõpetaja seas juba [mujalt]."

Tänavu lõpetas Tartus põhikooli rohkem kui 1500 õpilast. Tihedas konkurentsis läheb n-ö väljajagamisele ligi 1300 gümnaasiumikohta.

"Hetkel on gümnaasiumitesse vastu võetud ja kinnitatud nimekirja 1284 õpilast. Eile avaldas HTM statistika selle kohta, kui palju on Tartu sissekirjutusega põhikoolilõpetajaid, see arv oli siis 1225. Nendest 158 ei ole meie andmetel veel kusagile kooli saanud," lausus Parve.