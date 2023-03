Tänavune suurvesi on Lõuna-Eesti jõgedel viimase kümne aasta suuremaid, kuid üleujutused pole õnneks liialt pahandusi teinud ja jõgede ääres elavad inimesed on sellega juba harjunud.

Kevadine suurvesi on sel aastal tunginud eriti kaugele. Näiteks Mõnistes saavad luiged ujuda vaat et päikesepargis.

Niiviisi üle põldude ja päikesepaneelide on tulnud Mustjõgi. Üllatuslikult on keskkonnaagentuuri sõnul üle kallaste voolanud ka Piusa jõgi.

Sõmerpalus, vahetult Võhandu jõe ääres hobuseid pidava talu peremees ütles, et kuigi sellist suurvett pole olnud viimased 12 aastat, ei ole hoovi tekkinud vesi olemist takistanud ei inimestel ega hobustel.

"Selleaastane suurvesi on natuke üllatuslik, sest esimene suurvesi oli juba jaanuaris. Ootus oli, et suurvesi ei tule nii suur. Tegelikult märtsikuu on olnud keskmisest sademeterikkam ja ju siis jaanuaris ja veebruaris juhtunud sulailmad metsade alt päris kõike ära ei sulatanud," rääkis keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonna juhataja Jana Põldnurk.

Keskkonnaagentuuri sõnul tõusevad veetasemed praegu veel Võhandu jõel, Tartus Emajõel ja Võru linnas Tamula järvel. Ülejäänud jõgedel on veetasemed nüüdseks pööranud langusele.

Nii kinnitab ka Sänna koolipere, et kõige võimsam vaatepilt oli nende kandis pühapäeval. "See mis pühapäeval oli, see oli küll rekord läbi aegade. Nii suurt ma ei ole näinud siin," rääkis Sänna külakooli õpetaja Kadi Noor.

Sänna mõisakooli lapsed juba teavad, et kui Haanjas hakkab lumi sulama, siis hakkab Pärli jõgi üle ääre ajama.

"Ma arvan. et lumi sulas, siin üleval on ka suur mägi ja ma arvan et see tuli sealt siia," rääkis kooli õpilane Ferdinand.

"Hobused vaatasid küll suure üllatusega, et nende koplisse on väike meri tekkinud. Aga lapsed hea meelega mängivad, kuidagi nagu lusti on toonud väga palju see suurvesi meile," ütles Noor.